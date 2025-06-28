《蠟筆小新》真人版短劇「20歲小葵由一美女飾演」園長亦被神還原

可口可樂旗下茶類飲料爽健美茶的子品牌「やかんの麦茶」在前陣子推出了一系列廣告，與日本經典動漫《蠟筆小新》合作，拍攝了真人短片《蠟筆小新：水壺家族！》，主要描述20年過後野原一家的溫暖故事。並找來高橋文哉飾演25歲的野原新之助，在海內外引發了大量討論。



真人版小葵也來了！

該短片系列目前共推出「六集」，主要卡士包含：高橋文哉飾演25歲的野原新之助、原田泰造飾演55歲的野原廣志、麻生久美子飾演49歲的野原美冴。而除了幾位主要角色外，第四集還出現了「園長」高倉文太，而在日前推出第六集終於讓野原一家的「小葵」野原向日葵登場，並找來了畑芽育飾演。

「小葵」野原向日葵由畑芽育飾演。（《蠟筆小新：水壺家族！》劇照）

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小葵在前幾集中僅有在野原一家的Line群組中以彩蛋形式出現，並在第五集結尾特寫了他傳訊息的鏡頭，可以看到成年的小葵還做了超可愛的向日葵指甲彩繪，如今正式露面也讓許多粉絲感到興奮。

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該短劇在日本國內的廣告效果相當不錯，許多粉絲都給予了正面的評價：

「我以為它肯定會失敗，但選角太完美了，幾乎感覺像是一部戲劇…」

「小葵演員的臉蛋、氣質、身高、妝容都很完美！」

「團隊的選角真的很棒」

「如果拍成電視劇我一定會看的！」



目前《蠟筆小新：水壺家族！》似乎還沒完結，可能會再後續推出更多集數，至於粉絲期待的拍成電視劇目前尚未有消息傳出，但宣傳效果如此成功，或許團隊真的會考慮將其拍成電視劇也不一定呢。

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