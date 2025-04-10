蠟筆小新真人版驚喜登場！神還原美冴廣志　3集劇情簡單而溫馨

可口可樂旗下的麥茶品牌「やかんの麦茶」在近日推出了史上首部《蠟筆小新》真人短片，描述 20 年過後野原一家的溫暖故事。由高橋文哉飾演 25 歲的野原新之助、原田泰造飾演 55 歲的野原廣志、麻生久美子飾演 49 歲的野原美冴。



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故事講述從自由奔放的童年一路長大，如今已經 25 歲的野原新之助，離開家鄉春日部，在都市裡一邊工作、一邊獨自生活。即使相隔兩地，爸爸廣志和媽媽美冴仍像他小時候那樣，用不變的距離感與他互動。對於這樣的父母，新之助雖覺得有些煩人，但同時也感到一種安心與自在。而本次真人短片一共推出三集，分別由新之助、廣志、美冴三人的不同視角，描繪這個屬於「家人」的特別關係。

長大後的新之助似乎在擔任動感超人舞台劇的工作人員，而 55 歲的廣志與 49 歲的美冴生活沒太大變化，一個依然是到處奔波的業務，另一個則是家庭主婦。

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某日，美冴找到小新小時候用蠟筆畫的動感超人於是拍了張照片並傳送到家庭群組，也勾起了小新的回憶，他嘗試戴上動感超人的頭盔並做出他招牌的動作與笑聲，隨後自拍回傳到家庭群組，關於野原一家的家庭互動也讓人感到溫馨，即使小新長大了，這一家的感情還是一樣堅定不變的。

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而在看完真人版《蠟筆小新》之後，目前的《蠟筆小新》原作也給出回應：

「看完之後，感覺不管是髮型還是衣服，甚至說話的方式都很像各個角色，比我想像的還要自然，我想這一定是野原一家的未來！海報中，他們手捧麥茶，將人物的氛圍透過精湛的演技表現出來，覺得大家都很棒！很高興看到即使新之助長大了，而且他的喜好也沒有改變。另外，我現在也很期待看到小葵長大的瀏海會怎麼呈現。」



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