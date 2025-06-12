馴龍記真人版影評｜新演員還原思噎仔氣質　翱翔鏡頭讓人身歷其境

《馴龍記》真人版（How to Train Your Dragon）中國首映禮日前在北京環球影城舉行。當結尾片名亮相時，這部由原版動畫導演親自操刀的「少年與飛龍」故事，獲得在場觀眾雷鳴般的掌聲。



原版動畫電影《馴龍記》有三部曲，第一部於2010年上映，全球好評無數。在豆瓣上，82.8萬人給第一部打出了8.8的高分，影片列豆瓣電影TOP250。

起初，《馴龍記》真人版不被看好。近年來，翻拍自經典動畫的真人版電影正在逐漸失去觀眾的信任。《小魚仙》、《白雪公主》先後因顛覆性選角與敘事遭抵制，前者全球票房5.69億美元，後者上映兩周僅1.43億美元，黯然收場。但當《馴龍記》真人版首支預告釋出時，質疑聲就消失了大半——它實在是太還原了。

起初，《馴龍記》真人版不被看好。（《馴龍記》真人版劇照）

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影片基於動畫第一部改編創作。博克島人世代屠龍，維京少年思噎仔，偶遇傳說中的惡龍，為其取名「冇牙仔」，一人一龍之間建立了深厚友誼，進而打破了兩大族群的隔閡。真人版故事與原版動畫幾近相同，甚至沿用了部份經典戲份的分鏡。原版動畫時長98分鐘，真人版時長133分鐘，多出來的半小時主要為人類角色互動留了一些空間。

原系列導演甸迪布斯（Dean DeBlois），充份展現了自己未生銹的創作功力和未褪色的少年氣。影片不僅精準還原了維京世界觀與角色靈魂，還在「還原動畫」與「真人表現」之間找到了令人舒適的平衡點。

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選角上，重神韻而非流量，真人演員沒有華人觀眾的熟臉，與各自角色貼合度十分高。人物表演上，沒有往卡通化的方向硬拗，觀感流暢。男主角瑪森泰晤士（Mason Thames），外形單薄瘦弱，與魁梧結實的維京人形成了反差。他還原了思噎仔優柔又頹廢的氣質，演出了思噎仔的清澈衝動、聰慧勇敢。

亞翠賀夫遜（Astrid Hofferson）的飾演者尼科帕克（Nico Parker），颯爽倔強，「女戰士」的剛硬和柔情拿捏得很到位。最還原的選角，當屬思噎仔的父親史圖依克（Stoick），原版配音演員謝拉畢拿（Gerard Butler）親自飾演，給人的力量感、壓迫感與動畫版十分相似。當他衝向思噎仔發火時，一切熟悉的感覺都回來了。

男主角瑪森泰晤士（Mason Thames）與尼科帕克（Nico Parker）。（FB@How to Train Your Dragon）

從思噎仔與冇牙仔的首次「摸頭殺」，到壯闊驚險的終極部落之戰，影片1:1重現了許多經典名場面。龍的CGI十分真實，活靈活現，仿佛觸手可及。冇牙仔的皮膚紋理做得很細，標誌性的歪頭、傻笑和耳鰭抖動，都與動畫別無二致。

龍的CGI十分真實，活靈活現，仿佛觸手可及。（《馴龍記》真人版劇照）

《馴龍記》採用了IMAX特製拍攝，使得觀影體驗更加真實沉浸。印象最深的是少年騎龍的翱翔視角，欣賞著博克島的北歐風光，仿佛能感受到那份上天入地的清涼爽快。當然，影片的魅力遠不止於視覺的完美複現。它真正動人的核心，是思噎仔與冇牙仔之間那條用信任與勇氣編織的情感紐帶。

真人版很好地還原了這對跨種族夥伴從試探到生死相托的成長軌跡，「靈魂夥伴」的感覺又重了幾分。《馴龍記》6月12日於香港上映。在大銀幕上，感受人與龍的羈絆。

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