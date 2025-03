白雪公主真人版影評｜爛番茄新鮮度僅得44%「她」演技成一大敗筆

【白雪公主/影評】反倒是麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)為這部電影增色不少。雖作為迪士尼動畫的開山始祖,不過《白雪公主》(Snow White)相比其他的原作動畫本來就注定要遭受原罪,1937年的故事太過老派、過時,即便我們熟知原作的畫風、情節,也知道蘋果與後母就這樣遭受了近一個世紀的惡名,但我們卻不見得能特別知曉細節,也因此在灰色調奇幻戰爭片《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)、低齡喜劇《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)之後,《白雪公主》也得跟上《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)、《仙履奇緣》(Cinderella)或是《小魚仙》(The Little Mermaid)等完全不更動原始大綱劇情之下調整細節,但又不願像《黑白魔后》(Cruella)、《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent)那樣大破大立,反倒讓《白雪公主》更顯尷尬。



麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)為這部電影增色不少。(《白雪公主》劇照)

故事當然必須革新,只是《白雪公主》的可惜之處,在於大部份劇情都很難調動成現今社會的樣貌,原本就是等待被救援、天真無邪的少女,要如何有所改變,原本被認為膚色不符合,臉部線條又不盡柔和的麗素莎嘉娜看得出來要從選角上有所改變,她的歌聲確實美好,她的表演也算認真,比較對不起她的是這故事本身不夠好,一如原作的壞皇后是因為無人願意協助才會親自去送毒蘋果,新版的原因其實未明,舊版的獵人有其關鍵轉折,新版最後竟也只是工具人,更別說姬嘉鐸(Gal Gadot)的演技確實不怎麼好,她很美,也很有氣場,但如果拿她與《白雪公主之魔幻復仇記》查理絲花朗(Charlize Theron)比較,立刻高下立判。

是因為童年時期的記憶濾鏡,即便我知道迪士尼這一系列改編動畫的擬真版電影,大部份都不算傑出,但依舊樂見在大量繽紛特效與華麗佈景之下,看見不一樣的公主登場,看她們能像《魔雪奇緣》(Frozen)的愛莎(Elsa)一樣不需要靠任何男人,就能走出屬於自己的一條路,於是《美女與野獸》、《阿拉丁》以及《仙履奇緣》的年輕公主們都變得堅強、韌性,她們的人生掌握在她們的手裡。

《白雪公主》真人版於爛番茄網站上僅得44%新鮮度的評分。(截圖)

雖說能在戲院大廳聽到全新版本〈Whistle While You Work〉、〈Heigh-Ho〉這些老牌歌曲就已是很讚,主題曲〈Waiting On A Wish〉,即便電影可能還是不盡人意,再加上捨去白馬王子,改讓義賊強納森(安德魯伯納普 飾演)則是看起來很突兀但勉強可過關的設定(反正強納森(Jonathan)並不重要),其餘像是視覺特效、佈景也都維持一貫迪士尼風格的華麗,比較讓我疑惑的應該是都已設定「白雪公主是在暴風雪之日出生」,才能掩蓋拉丁裔的麗素莎嘉娜其實是棕色皮膚,但電影後半段又給予許多強烈打光以及雪白妝容,似乎要讓她看起來更白一點?這不是反而讓迪士尼自打嘴巴嗎?

1937年《白雪公主》故事太過老派、過時。(動畫電影《白雪公主》劇照)

此外倒是發現一個有趣的小細節,最後當白雪公主決心反抗壞皇后,率領著村民往前邁進,站在前排的幾乎都是女性,能夠對抗女魔頭的是女英雄,她們相互抗衡的不只是外貌到底是誰比較美,而是讓女性喚醒如何展開反抗,不一定依靠暴力,而是運用溫柔,至少這一點基本做足了,好像也可以過關了。

