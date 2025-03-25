白雪公主真人版影評｜爛番茄新鮮度僅得44%「她」演技成一大敗筆

【白雪公主／影評】反倒是麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）為這部電影增色不少。雖作為迪士尼動畫的開山始祖，不過《白雪公主》（Snow White）相比其他的原作動畫本來就注定要遭受原罪，1937年的故事太過老派、過時，即便我們熟知原作的畫風、情節，也知道蘋果與後母就這樣遭受了近一個世紀的惡名，但我們卻不見得能特別知曉細節，也因此在灰色調奇幻戰爭片《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）、低齡喜劇《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）之後，《白雪公主》也得跟上《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）、《仙履奇緣》（Cinderella）或是《小魚仙》（The Little Mermaid）等完全不更動原始大綱劇情之下調整細節，但又不願像《黑白魔后》（Cruella）、《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）那樣大破大立，反倒讓《白雪公主》更顯尷尬。



麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）為這部電影增色不少。（《白雪公主》劇照）

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故事當然必須革新，只是《白雪公主》的可惜之處，在於大部份劇情都很難調動成現今社會的樣貌，原本就是等待被救援、天真無邪的少女，要如何有所改變，原本被認為膚色不符合，臉部線條又不盡柔和的麗素莎嘉娜看得出來要從選角上有所改變，她的歌聲確實美好，她的表演也算認真，比較對不起她的是這故事本身不夠好，一如原作的壞皇后是因為無人願意協助才會親自去送毒蘋果，新版的原因其實未明，舊版的獵人有其關鍵轉折，新版最後竟也只是工具人，更別說姬嘉鐸（Gal Gadot）的演技確實不怎麼好，她很美，也很有氣場，但如果拿她與《白雪公主之魔幻復仇記》查理絲花朗（Charlize Theron）比較，立刻高下立判。

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是因為童年時期的記憶濾鏡，即便我知道迪士尼這一系列改編動畫的擬真版電影，大部份都不算傑出，但依舊樂見在大量繽紛特效與華麗佈景之下，看見不一樣的公主登場，看她們能像《魔雪奇緣》（Frozen）的愛莎（Elsa）一樣不需要靠任何男人，就能走出屬於自己的一條路，於是《美女與野獸》、《阿拉丁》以及《仙履奇緣》的年輕公主們都變得堅強、韌性，她們的人生掌握在她們的手裡。

《白雪公主》真人版於爛番茄網站上僅得44%新鮮度的評分。（截圖）

雖說能在戲院大廳聽到全新版本〈Whistle While You Work〉、〈Heigh-Ho〉這些老牌歌曲就已是很讚，主題曲〈Waiting On A Wish〉，即便電影可能還是不盡人意，再加上捨去白馬王子，改讓義賊強納森(安德魯伯納普 飾演)則是看起來很突兀但勉強可過關的設定（反正強納森（Jonathan）並不重要），其餘像是視覺特效、佈景也都維持一貫迪士尼風格的華麗，比較讓我疑惑的應該是都已設定「白雪公主是在暴風雪之日出生」，才能掩蓋拉丁裔的麗素莎嘉娜其實是棕色皮膚，但電影後半段又給予許多強烈打光以及雪白妝容，似乎要讓她看起來更白一點？這不是反而讓迪士尼自打嘴巴嗎？

1937年《白雪公主》故事太過老派、過時。（動畫電影《白雪公主》劇照）

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此外倒是發現一個有趣的小細節，最後當白雪公主決心反抗壞皇后，率領著村民往前邁進，站在前排的幾乎都是女性，能夠對抗女魔頭的是女英雄，她們相互抗衡的不只是外貌到底是誰比較美，而是讓女性喚醒如何展開反抗，不一定依靠暴力，而是運用溫柔，至少這一點基本做足了，好像也可以過關了。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】