《蠟筆小新》的廣志唔廢甚至幾成功？8個長大後先明白的殘酷真相

成長是一堂漫長的必修課，也是一場無法回頭的旅程，越往前走，越能發現童年幻想中的「大人世界」與現實之間的差距。



年少時我們總以為成年後的世界充滿自由與精彩，殊不知待自己親身步入這條道路後，隨之而來的僅是如雪片般令人難以招架的殘酷。以下，小編整理了8件長大後才有所體悟的「殘酷真相」，件件都揭露了理想很豐滿、現實很骨感的無奈，一起來看看你是否心有戚戚焉。

不再年輕的代價，成年人才懂的8個人生真相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

成長後才明白的8個人生殘酷現實（IG@kbsdrama；01製圖）

+ 23

1. 真心朋友越來越少

隨著年紀漸長，友情不再如學生時代那般純粹和無憂，大夥也不再同過往那樣「說走就走」。工作的忙碌、生活的分岔與圈子的不同，讓我們逐漸疏遠過往曾經的親密摯友。加上成年後工作幾乎將日常佔滿，生活圈亦日益緊縮，能夠談天說話的朋友也就越來越少。

回想起年輕時代三五成群的夥伴，再低頭看看手機中還能談心的對象，竟發現少得可憐，著實令人感到淒涼。隨著歲月無情流逝，也讓我們深切體會，真心的友誼竟是如此難能可貴。

2. 朋友聚會很難到齊

成人世界的現實之一就是，隨著年紀越來越大，越能看出同儕間的差異。因生活環境與教育程度的不同，即使是過往要好的朋友，當今的步調也早已不同。

長大後每個人都有各自的生活目標要忙碌，因此，要找到「所有朋友」都能一同出席聚會的時間，幾乎比向老闆請個長假還要困難。繁忙的日常工作、沉重的家庭責任、遙遠的地域分隔以及相異的生活話題，都讓團聚成為一種稀有的奢侈，也讓每一次見面顯得更加彌足珍貴。

3. 第一桶金很難存

存下「第一桶金」曾是許多人對成年生活的基本期待，然而，在高物價與低薪資的環境下，理財竟變成一項艱巨的挑戰。日常生活的開銷、房租、貸款與家庭支出等壓力，時刻考驗著我們對於金錢的管理能力。在這個「辛苦也不一定有回報」的環境中，若沒有「富爸爸」支持，想存到那看似不多的第一個「一百萬」，就成為了最遙遠的天方夜譚。現實很殘酷，但我們也只能摸摸鼻子繼續生活下去。

4. 30歲其實一點也不老

小時候的我們都覺得，「30歲的大人」已經是「很老」的年紀。沒想到當我們自己邁入這個年紀時，才發覺曾經以為的老，其實一點也不老。

「大學畢業」不過就像昨天才發生的事情，只是沒想到那個昨天已非常遙遠，不過一眨眼的時間，就成了小孩眼中的「大人」。但自己心裡最明白，現在的自己與「年輕的自己」並沒有什麼不同，心境與想法也沒有多少改變，因此當小孩稱呼自己為「叔叔」、「阿姨」時，才會一時無法接受自己被「叫老了」。

5. 比起約會更愛宅在家

隨著精力分配變得更加有限，我們逐漸偏愛在家享受放鬆的獨處時光。比起精心打扮出門跑趴、約會或聚會，待在家裡追劇、閱讀、做做瑜伽，甚至發呆，成為了最療癒的「充電」選擇。

或許是長大的世界太過倉促，時間總是無情地催促我們前進，因此在家無所事事下所「虛度」的光陰，反倒成了唯一能逃離繁忙現實的秘密基地。年紀漸長後才深刻體悟到，與其將寶貴韶華用來與不重要之人相處、進行無意義的社交，倒不如將時間留給自己，或是那些真正重要的人。

6. 熬一天夜要用三天補

成年後，隨著身體機能越來越差，才發現自己已經不能像學生時代那樣盡情「熬夜」，只要一天不睡，就要用三天以上的時間，將失去的元氣補回來。加班、聚會或追劇熬夜的代價，是接下來數天都無法恢復的深深疲憊感。而這樣的身體反饋，也讓我們開始重視起養生、健康與生活規律的調配，變得越來越像小時候認識的那些「長輩」，總是早早就上床睡覺。

相關文章：咩都冇做但攰到失去動力？6大警示揭情緒勞動過度 侵蝕心理健康（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

+ 10

7. 結婚遠比登天還難

每個人小時候都曾對婚姻有些憧憬，尤其是女生，還會幻想自己穿上婚紗後的盛大婚禮。那時，我們對結婚充滿美好幻想，但直到年紀漸長後才發現，其實要找到適合託付終生的伴侶並不是件容易的事。無論是愛情的經營，還是婚姻生活的現實壓力，都遠比想像中更加複雜及困難。加上現代社會的高離婚率、單身潮與低生育率，在在都讓過往那個曾經「想婚」的少女，變得越來越務實及理性。

8. 父母都是人生勝利組

記得《蠟筆小新》中的「廣志」嗎？小時候我們都覺得小新的爸爸廣志還有30幾年的房貸要繳，又成天被老婆嫌、被公司煩，真是好窩囊；沒想到長大後再看這部卡通才發現，原來廣志根本一點也不「廢」，反倒可以算是很有成就的「人生勝利組」。

就像如今我們回首父母年輕時期，會驚覺自己現在的年紀，原來已是他們成家立業的年紀。在我們還在為了買房子、找對象、生小孩的未來而迷茫時，他們早已買好房子、車子而且生下孩子，並好好地撫養我們長大成人。

以上8個成長後才能深刻體悟到的「殘酷現實」，是否令你們感同身受？其實，成長也並不全然是失落，它同時也教會我們珍惜與認識自己。每個體悟，都是人生贈予的寶藏，而我們只要按照自己的腳步，不疾不徐、不慌不忙地循序漸進就好。

同場加映：唔好再爛好人 擺脱討好型人格 擁有被討厭勇氣才能找回真實自我（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

平均10萬入手對戒！精品「情侶戒」推薦6款：寶格麗B.zero1經典耐看、卡地亞Love扣緊彼此愛情

【時髦經濟】LVMH為何收購百年鐘錶品牌L'Epée 1839？6大關鍵看懂，瑞士高級座鐘市場的未來佈局！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】