啦啦隊小三風波延燒！勁爆「富商獵豔名單」曝光多達17人包括林襄

台灣律師李怡貞之前上節目大爆有啦啦隊員介入富商婚姻。



據「鏡週刊」報導，有一份正宮蒐證富商「獵豔名單」，其中包含樂天女孩Dora（紅葳）、琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、畇二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎，以及職籃啦啦隊員草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等17人。

富商獵豔名單上驚見台灣啦啦隊「一姐」林襄名字（IG@95_mizuki）

點圖放大看看獵豔名單上的部分啦啦隊女孩照片：

+ 31

對此，被點名的中信兄弟啦啦隊經紀人「乖姐」出面澄清，表示與富商是20多年前的舊識，僅曾協助詢問對方友人能否進入啦啦隊節目，並強調名單中許多人僅是曾參加同一節目或同隊，不代表與事件有關。

崔荷潾也透過IG限時動態否認與富商認識，強調自己：

若真有富商支持，也不會還在跳啦啦」。

事件持續發酵，律師李怡貞9日發文，以「橘子發霉」比喻人際關係，指出當一顆橘子發霉，周圍的橘子也容易受影響，強調遠離負能量的重要性。她提醒：

有些人身處深淵，不僅不想脫離，還試圖把他人拉下去。保護自己的能量，避免糾結於爛人爛事，是每個人應該學會的自我保護。

也呼籲大眾保持正面態度，並補充「身正不怕影子斜，邪魔歪道靠近不了正身」，勉勵大家培養隨時翻篇、遠離負面環境的能力。

李怡貞以「橘子說」比喻事件。（《11點熱吵店》節目截圖）

【延伸閱讀】啦啦隊「水蛇腰新人」紅到韓國！大膽當街掀衣辣舞狂吸數百萬觀看（點圖放大瀏覽）：

+ 24

延伸閱讀：

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！ 申請保護令又同遊驚人反轉

「情色教主」驚曝啦啦隊出賣肉體！富商交流包養名單

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】