19歲激靚新人獲封「顏值暴徒」身材同樣屈機　人氣極速超越這女神

撰文：中天新聞網
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根據韓國論壇Dctrend針對「啦啦隊女王」最新一期（6月第2周）的投票結果顯示，19歲的起亞虎啦啦隊成員李素敏以22961的得票數，擊敗獲22597票的富邦悍將「AI女神」李珠珢，奪得「啦啦隊女王」寶座。

2024年10月出道的李素敏雖年僅19歲，但已展現出高人氣。

起亞虎啦啦隊成員李素敏（IG@_s._.s_0）

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她最初參與排球和籃球賽事應援，今年初才正式加入起亞虎啦啦隊，披上27號球衣，曾公開自己是演員丁海寅的粉絲，還與丁海寅一起合照，同時熱愛動畫的她，粉絲數持續不斷增加，據報導，她為一組泳裝照爆紅獲得「顏值暴徒」稱號。

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上個月李素敏於韓國論壇StarTrends舉辦的「誰是最棒啦啦隊員」票選就已榮獲第3，這周Dctrend的票選活動在6月9日至15日進行，最終以364票之差擊敗李珠珢以及排名第3的味全龍「小龍女」李多慧。

值得一提的是，21歲女神權熙媛以13492票排第5，樂天女孩成員廉世彬與何智苑則分居7、8名。

有「AI女神」之稱的韓國啦啦隊人氣王李珠珢（IG@my._.chuuu）
紅遍台灣的韓國啦啦隊女神李多慧（IG@le_dahye）

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