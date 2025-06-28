45歲男星預立遺囑有洋蔥　罕談父親癌逝：不知該怎麼幫他辦身後事

孫德榮日前舉辦喬傑立帝國頻道開播記者會，羅志祥（小豬）力撐站台，兩人相隔25年再度同台，小豬驚呼時間實在過太快，孫德榮在記者會現場將小豬在威聚時期的唱片版權無償轉讓給小豬，讓小豬相當驚喜，小豬更透露已寫好生前遺囑。



另外傳出賀瓏曾邀小豬上《賀瓏夜夜秀》，但被小豬拒絕，小豬表示單純是因為時間沒辦法，而他和賀瓏同樣身陷感情風波，問他對賀瓏事件有何看法？他則表示自己不是當事人，不方便給任何評論。

孫德榮（左）和小豬暌違25年同框。（聯合報授權使用／記者林士傑攝）

賀瓏被傳與天殘（翁芝瑩） 及Albee（范乙霏）陷三角戀。（IG@albeefin）

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孫德榮好奇15歲的小豬當年為何會把自己的照片寄給他，小豬說「你押寶押對了」，也對當年的面試過程歷歷在目，孫德榮回憶「我那時候買給你一套衣服，要5千塊港幣，結果他跳舞跳一次就跳壞了」，孫德榮還爆料，小豬自曝跟孫德榮一樣寫了生前遺囑，孫德榮開玩笑問遺產有沒有留給他一份，小豬尷尬回：「按年紀來說的話，應該是孫總先...」看到孫德榮翻白眼，他趕緊安撫「好，那我重寫」，全場笑翻。

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孫德榮砸200萬台幣復原20多年前的影像，耗時3到4年的時間，15歲羅志祥試鏡的青澀畫面也跟著曝光，羅志祥驚呼「我嘴巴還有菜渣耶」，孫德榮說，小豬是他帶過最愛漂亮的男藝人，還會早起貼雙眼皮貼，小豬好奇他為何會想做這件事，孫德榮說：

「要謝謝孫總來了的那些酸民，說我只會倚老賣老，陷在過去的回憶。」



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所以他決定復原這些影片，讓大家知道台灣演藝圈也曾經如此風光，孫德榮並將小豬在威聚時期的歌曲版權無償轉讓給小豬，讓小豬以後在演唱會也能演唱，小豬感動表示：

「這真的很珍貴，以後演唱會可以安排在裡面。」



問小豬為何想先預立遺囑？孫德榮開玩笑說「他學我的啦」，但也很驚訝羅志祥會有這樣的想法，小豬說，因為常常看到新聞，覺得人生有很多的不一定和意外：「有些人的開關就突然被關掉了，我覺得講這個沒什麼好忌諱的，先把所有事都先安排好，如果真的發生了什麼事，就不會太慌亂。」加上爸爸當年癌逝，家人瞬間不知道該怎麼幫爸爸辦身後事，更加深他預立遺囑的決心。

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