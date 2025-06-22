乳癌｜全球發生率第1癌症！乳癌3隱形危機 8招排毒術減塑化劑傷身

乳癌已成為全球發生率第1的癌症，近年台灣乳癌患者更有年輕化趨勢，每年新增2萬例。據統計，35歲以下的年輕型乳癌佔9%，是美國的4.5倍，罹癌高峰族群則落在40~50歲區間，較歐美婦女年輕10歲，確診期數也較歐美晚期。



為何會有這樣大的落差？為什麼台灣女性乳癌會年輕化？台灣預防醫學醫師張適恆透露，這恐與我們生活中潛藏的毒素有關。張適恆揭示乳癌的3大隱形危機，並分享8大自救方法，幫助我們在日常生活中降低風險，守護健康。

8招自助排毒術（按圖看清👇👇👇）

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乳癌為台灣女性好發癌症排名第一位，每年新增約1.7萬名女性確診，其中超過80%是浸潤性乳癌，這種類型的乳癌病程進展較快，對治療的挑戰較大。

儘管台灣的乳癌發病率相較於西方國家較低，但卻有一個顯著的趨勢──乳癌發病年齡逐年下降，尤其是年輕女性的發病率明顯上升。據統計，台灣女性從25歲就有乳癌風險，而乳癌的高峰期則出現在45歲以上，較西方國家平均年齡提早了約10年。

台灣預防醫學醫師張適恆表示，雖然基因異常長期被認為是乳癌的主要成因之一，但僅憑基因不足以解釋此一趨勢。但或許環境中潛藏的化學物質，可能是使乳癌年輕化的罪魁禍首，特別是來自食品包裝和日常生活中的有害物質！

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什麼原因讓年輕女性的乳癌發病率如此驚人

張適恆引述2023年瑞士食品包裝論壇（FPF）的研究報告指出，食品包裝中存在大量有毒化學物質，這些物質正在悄無聲息地進入人體並引發健康問題。研究發現，食物包裝中含有約14,000種化學物質，其中3,600種物質可在人體中被檢測到，這是之前研究所認為的十倍之多。

這些化學物質主要來自塑料包裝、餐盒、一次性餐具等常見的日常用品。更令人震驚的是，其中有200種被確定為已知或可能的致癌物質，包括重金屬、塑化劑和一種被稱為PFAS（全氟／多氟烷基物質）的化學物質。

PFAS化學物質因其抗水、防油的特性，廣泛應用於食品包裝中，如外賣餐盒、紙杯、薄餅盒等。這些化學物質在人體內非常穩定，難以分解，因此會在體內積累並對健康造成長期損害。



其中，PFOA（全氟辛酸）和PFOS（全氟辛烷磺酸）是最為人所知的兩種PFAS化合物。世界衛生組織（WHO）已將PFOA列為1類致癌物；PFOS則被列為2B類致癌物，表示它是可能對人體有致癌風險的物質。研究顯示，長期暴露於這些PFAS化合物中，會增加乳癌的風險，並且還與睾丸癌和腎癌等其他癌症有關。

更讓人擔心的是，一些看似無害的餐盒，特別是那些回收紙製的餐盒和杯子，往往含有這些PFAS或其他有害物質。這些餐盒和杯子在健康餐廳中尤為常見，許多顧客對其可能含有害物質並不知情。

外食族的毒素隱憂：8招自助排毒術

雖然外食已經成為現代生活的一部分，完全避免外食對大多數人來說並不現實，但我們可以採取一些措施來保護自己，減少有害物質的接觸。

1、避免將外賣包裝放進微波爐加熱

因為高溫會讓塑化劑等有害物質從包裝中釋放出來。最安全的做法是將外賣食物轉移到玻璃或陶瓷容器中再加熱。

2、盡量避免外賣熱湯

熱湯通常使用紙質包裝或塑料袋包裝，這些包裝可能含有大量的塑化劑，特別是那些含有脂肪和酸性的湯品，會更容易釋放有害物質。

3、攜帶自己的餐具

比如喜歡買滷味或湯品的人，可以攜帶自己的玻璃容器來取餐，不僅可以減少有害物質的接觸，還能夠環保。

４、適量攝取植物性異黃酮

大豆異黃酮是一種天然植物雌激素，廣泛存在於大豆及其製品中。異黃酮能有效保護體內的雌激素受體，防止塑化劑等物質對其造成刺激，減少這些有害物質對身體的傷害。

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５、含抗氧化物的天然食物

維他命A、C、E，礦物質的鋅、硒、銅以及植化素的類胡蘿蔔素、白青素、白藜蘆醇等，都可降低塑化劑對身體的傷害。而穀胱胜肽是身體內天然的抗氧化物，可從牛油果、菠菜和蘆筍、椰菜花、洋蔥、羽衣甘藍等十字花科蔬菜中補充。塑化劑會氧化身體的自由基，可先用抗氧化物將其消滅，再由肝臟和腎臟給排出掉。

６、不要過度美化罐頭食品

一般來說，罐頭食品多添加較多油脂，導致包材中的化學物質易滲透到食物中，更容易攝取到塑化劑。雖然可藉由部分魚類罐頭攝取到O-mega3等營養，但罐頭食品易釋放塑化劑、重金屬等，依然利大於弊，不宜天天食用。

7、保護肝臟與腎臟

健康的肝臟和腎臟有助於將體內的塑化劑快速排出。要保持肝臟健康，可以接種肝炎疫苗，避免過量飲酒，並養成規律運動的習慣，預防脂肪肝的出現。

此外，薑黃、牛磺酸和卵磷脂有助於提高肝臟功能。對腎臟的保護則需避免高血壓、高血糖和高尿酸，這些都是對腎臟有害的因素。對於慢性腎病患者，在醫生的指導下使用血壓藥或降糖藥，有助於改善病情，維護腎臟健康。

8、多流汗

透過激烈運動、泡澡或去三溫暖等方式，能有效促進排汗。事實上，人體透過汗水排出的塑化劑含量，比尿液還要多。因此，流汗不僅是一種排毒方式，也是身體排出塑化劑的另一條途徑。如果能藉由運動來排汗，還能幫助維持肝臟和腎臟的健康，達到一舉多得的效果。因此，建議每週保持三天的運動量，讓自己的健康掌握在手中。

張適恆提醒，乳癌年輕化的原因可能與環境中的有害化學物質密切相關。透過改變飲食習慣和生活方式，我們能有效減少這些有害物質的危害，降低罹癌風險，守護自己的健康。

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