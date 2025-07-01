租樓遇惡鄰　女星被嫌小便大聲嘈到似瀑布　被要求半夜用尿壺如廁

台灣女星LaLa（蘇心甯）日前在節目中分享，早期台北生活因為沒有錢，只能住在月租7000元（台幣、下同）的房子，不曾想遇上惡鄰居，整天投訴她上廁所的聲音太大「像是瀑布」，甚至要她買尿壺，讓在場所有人全部傻眼。



LaLa在TVBS節目《11點熱吵店》表示，剛到台北生活沒有多餘的錢可以選擇租屋處，所以只能住在1個月租金7000元的房子，她坦言：

「7000的房子蠻像鬼屋，隔音又很差，每天都很像睡在路中央。」



蘇心甯坦言：「7000的房子蠻像鬼屋，隔音又很差，每天都很像睡在路中央。」（IG@lalababy625）

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期間她更是遇到惡鄰居，剛搬進去就被房東提醒，樓下的住戶比較「淺眠」，要求她走路的時候一定要穿拖鞋，沒想到卻是惡夢的開始。鄰居固定會在半夜3點半打電話，抱怨「尿尿的聲音像瀑布」，嚴重影響其老公睡眠品質，導致他隔天上班總是精神不濟。

LaLa透露鄰居很淺眠，一點動靜都不能有。（《11點熱吵店》節目截圖）

鄰居因為被尿尿、沖水聲驚醒，要LaLa買尿壺。（《11點熱吵店》節目截圖）

為了避免惡鄰投訴，LaLa睡前不再喝水，避免半夜頻尿。（《11點熱吵店》節目截圖）

LaLa無奈表示，她半夜有頻尿習慣，總不能限制她半夜不能上廁所吧？沒想到鄰居竟回答「那你就買一個尿壺，就不會影響到我」，頓時令她無言以對：

「什麼年代還尿壺，我還不知道尿壺長什麼樣子。」



因為擔心打擾鄰居，讓她睡前不敢再喝水，住得提心吊膽。

不過，即使已經釋出善意，還是經常遭到對方檢舉，有時候她不在家，依舊會被針對。不堪其擾的她最終也決定退租，好在房東體諒，將租金、押金退回，才得以擺脫夢魘。LaLa提到，為了不再讓自己委屈，所以努力賺錢，如今每月花4萬元租房，保障睡眠品質，也住得更為安心。

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