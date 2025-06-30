30歲百萬網紅不敵厭食症離世 生前只喝汽水咖啡體重僅剩23公斤
撰文：聯合新聞網
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30歲土耳其知名網紅、實境節目明星妮哈爾坎丹（Nihal Candan）驚傳逝世，享年僅30歲。據報導，她生前長期與嚴重厭食症抗爭，離世時體重僅剩23公斤，消息震驚社會，也引發對現代審美與身材焦慮的反思。
妮哈爾以參與當地熱門實境節目「Bu Tarz Benim」與「Survivor」打開知名度，憑藉鮮明的造型風格與外貌迅速吸引關注，在IG累積超過91萬名粉絲。她不僅是網紅，更創辦了以自己命名的「Nihal Candan Beauty Center」美容中心，成為土耳其美妝與時尚界的重要影響力人物。
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然而在光鮮亮麗的外表下，妮哈爾的健康狀況卻悄悄惡化。外媒指出，她近年飽受厭食症困擾，每日僅攝取咖啡與汽水維生，試圖以此壓抑食慾。長期依賴刺激性飲品不僅無法提供足夠營養，更加重身體負擔，體重在短短兩年間驟減約40公斤。
最終，她因嚴重營養不良導致心臟衰竭，於2025年6月21日辭世。消息曝光後，數以萬計粉絲湧入她的社群帳號悼念，留言寫下：
「願妳在光明中安息」
「願真主憐憫妳」
「妳還這麼年輕，太令人心碎了」。
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