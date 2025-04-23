林雪減肥成果震驚全網「一年狂減28公斤」杜琪峯一句話成瘦身契機

林雪是香港影壇的「黃金配角」，以其獨特的演技和幽默感在影視圈中佔有一席之地，而他在周星馳電《食神》中飾演「肥雪」一角，廣為人知，他一向以圓潤身材著稱，近期體重已達到136公斤（300磅），去年3月他透露已經開始努力減肥。事隔一年，近來他與黃秋生相聚，瘦身成果意外曝光。



林雪在周星馳電《食神》中飾演「肥雪」一角，廣為人知。（《食神》劇照）

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去年林雪開始下定決心減肥，他坦承是受到導演杜琪峯的一句話：「你要注意了，你突然死了倒好，最怕沒死還連累人啦！」​這句話讓林雪深刻體會到，健康不僅關乎自己，也會影響到家人。​他表示：

「沒有健康，一切都是廢話，你自己都搞不掂，你怎麼幫人？怎麼愛家庭？愛子女？我現在才明白，自己健康才能讓家人快樂，家人少為你擔心，就是對家人的回報。」



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去年農曆年後林雪曾在社群平台宣布即將開始減肥，還喊話「3個月減30磅（約13.6公斤）」，不時在社群平台分享瘦身運動、飲食控制，要粉絲們提供建議。綜合港媒報導，林雪於去年（2024年）6月已經減重10公斤（約22磅），當時他透露已經可以扣上皮帶；而去年12月，他的體重已經從136公斤減至108公斤（240磅），短短9個月努力減掉28公斤。

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而從林雪宣布開始減肥，至今已一年。他近來與黃秋生、張耀揚聚會，引來大批網友熱議，留言區更有不少網友表示，林雪似乎又變瘦了。

有不少網友表示，林雪似乎又變瘦了。（FB@黃秋生）

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