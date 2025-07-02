樂壇新星殞落！男團成員「不敵白血病」上月30號離世　得年23歲

南韓男團F.ABLE的前成員宰鉉（재현，音譯）上月30日因白血病辭世，得年23歲。他生病的消息隱瞞許久，最近才由熟人對外證實，讓粉絲相當不捨。



宰鉉出生於2002年4月7日，2020年6月以F.ABLE身份正式出道，擔任主唱及團內最年輕的成員，憑藉溫暖的嗓音與內斂個性深受喜愛。團體活動於2023年中期暫停，部份成員後續以新團體身份重新出道，宰鉉則選擇低調退居幕後。

宰鉉（재현，音譯）上月30日因白血病辭世，得年23歲（ig@april_jae_hyun）

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多年來，宰鉉一直在與白血病抗爭，但病情始終保持私密，外界鮮少得知他正接受治療，宰鉉上月30日因病情突然惡化離世，原本在治療期間健康狀況一度好轉，最終仍不敵病魔。

消息曝光後，不少粉絲感到震驚與遺憾，紛紛在社群平台表達思念與敬意。曾與他共事的隊友也在網路上發文悼念，透露自己得知消息時深感愧疚，未能在最後階段陪伴左右，並感謝他一路以來的真誠情誼。

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