蔡瀾離世｜從成龍電影到舌尖中國　一文看清一代娛圈食神百味人生

「是我玩這個世界，不是這個世界玩我。」這句擲地有聲的話語，彷佛還在耳畔回蕩，帶著一種瀟灑與不羈。然而，說出這句話的人，卻離開了這個世界。6月27日，據蔡瀾微博發佈訃告，蔡瀾於2025年6月25日離世。



蔡瀾1941年出生於新加坡，祖籍廣東潮州，後來定居香港。他是作家、美食家、電影監製、主持人，與金庸、倪匡、黃霑並稱「香港四大才子」 。

蔡瀾1941年出生於新加坡，祖籍廣東潮州，後來定居香港。（視覺中國）

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蔡瀾：「一個活得有趣的人」

問：人這輩子怎麼活才算活得好？

答：吃飽喝足。



問：怎樣才能無懼地死亡？

答：認真活過。



這是蔡瀾曾經給別人的回答，他的一生也正是這樣做的。琴棋書畫、文學電影、美食古玩，樣樣精通，但他最喜歡的頭銜卻只是「一個活得有趣的人」。這就是蔡瀾——活得盡興、豁達一生！

蔡瀾他的一生跨越了電影、文學、商業、電視等多個領域。（視覺中國）

他的一生跨越了電影、文學、商業、電視等多個領域，每一個領域都留下了深刻的印記。從少年時代的南洋華僑到香港文化界的傳奇人物，從電影界的風雲人物到商界的成功企業家，從專欄作家到美食評論家，蔡瀾用他豐富多彩的人生詮釋了什麼叫作「才子」。

蔡瀾在14歲時就發表了人生第一篇影評，從此開啟了文學創作生涯。後來他在影壇工作40年，作為電影監製，一手捧出了「成龍系列」電影，《霹靂火》、《重案組》、《福星高照》、《龍兄虎弟》等。

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從電影行業離開之後，蔡瀾重拾筆桿，在報紙開設專欄。「我叫蔡瀾，聽起來像菜籃，買菜的籃子，所以一生註定得吃吃喝喝。」他開始寫食評，搜羅世界各地的美食，再之後，他得了一雅號：「食神」。

2012年，《舌尖上的中國》風靡一時，蔡瀾是節目總顧問。後來，80多歲的蔡瀾仍堅持記錄自己的飲食、日常，每天在微博上更新一篇日記。

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蔡瀾：好心態才是最高級的養生

蔡瀾以「任性而活」為信條，主張「趁身體尚佳，該吃吃該喝喝」，認為快樂重于長壽。蔡瀾曾在《人間好玩》一書裡表示：儘量地學習、儘量地經歷、儘量地旅遊、儘量地吃好東西，人生就比較美好一點，就這麼簡單。

比如，到了晚年的蔡瀾，依舊喜愛吃紅燒肉，在他看來：好的心態才是養生最好的良藥。許多人贊蔡瀾人生豁達，似乎沒有煩惱。金庸評其為「真正瀟灑的人」，黃霑稱其為「最值得信賴的朋友」。

晚年經歷摯友相繼離世及妻子去世後，蔡瀾散盡收藏，移居酒店，仍保持豁達，稱：

「是我玩這個世界，不是這個世界玩我」

「有什麼好擔憂的？瞻前顧後，不敢吃好東西了，也不敢出門旅行了，那多虧啊？」



他曾經這樣說。

蔡瀾嘗遍世界珍饈，對美食深有研究，卻少有故作姿態。（視覺中國）

蔡瀾嘗遍世界珍饈，對美食深有研究，卻少有故作姿態。曾有記者問他，喝茶有什麼講究，他說：「喜歡就好。」蔡瀾在《人間好玩》中寫道：「心遼闊了，人生才能遼闊。」心寬，則人安，心大，則福大。如果心小了，思慮也就多了，就感受不到幸福了。

「過度憂慮會加重自己身上的重擔，把自己陷入不必要的愁苦和煩惱當中，耗盡自己的精神和時光，這完全沒有必要。」



心態不好，所有養生都是徒勞

在快節奏的現代生活中，人們常常被工作壓力、生活瑣事困擾，卻忽視了心態對健康的深遠影響。越來越多的醫學研究表明，積極的心態不僅能提升幸福感，更是維護身體健康的重要保障。

中國老年醫學學會的一項調查顯示，在百歲老人的長壽原因中，遺傳基因佔15％、社會因素佔10％、醫療條件改善佔8％、氣候條件佔7％，其餘60％則取決於老人自己，其中排在第一位的就是心態。

2019年《美國國家科學院院刊》上發表的一項研究發現，最樂觀的一部分男性志願者平均壽命延長了11%，女性延長了15%。最樂觀組男性活到85歲以上的可能性增加了70%，女性增加了50%。

俗話說，「情緒不好，所有養生都是徒勞。」很多疾病與各種不良精神因素的刺激有關，它影響機體生化代謝，使免疫功能下降。

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1. 心態差，心臟會遭殃

北京安貞醫院心臟內科中心主任醫生劉梅顏曾在健康時報刊文介紹，心理問題和心臟病之間的關係非常密切，他們可以互為因果，大部分的心臟病都與心理相關。心理情緒問題能啟動體內的交感神經系統，使心臟的小血管收縮，從而產生相關的症狀。

2. 心態差，癌症風險高

海南省腫瘤醫院神經外科主任醫生宋少軍曾在健康時報刊文介紹，心理因素在腫瘤的發生發展過程中具有很重要的作用。研究表明，胃癌、肝癌甚至顱內惡性腫瘤等，與易怒、「小心眼」、過度壓抑自己情緒有關。

3. 心態差，腸胃功能差

中國解放軍總醫院第一醫學中心消化內科副主任醫生石卉曾在健康時報刊文介紹，每當出現情緒問題的時候，大腦分泌的一些物質就會影響胃腸道的正常功能，引起胃腸不適。

4. 心態差，皮膚衰老快

如果長時間焦慮、緊張，還可導致額部、眼角等部位皺紋增加。像經常緊鎖雙眉的人，兩眉之間會長出自上而下的皺褶；憂慮、急躁、暴怒等情緒，還可使面部色素沉著，加重痤瘡；嚴重的話，還會危及臟器，更影響膚色。

該放的放，該忘的忘！人生一世，難得糊塗。學會有個好心態，儘量讓自己處在輕鬆、愉悅的生活環境中，才是最好的養生！

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如何培養自己有個好心態？

積極樂觀的心態，能夠增強人體的免疫力，促進內分泌系統的平衡，有助於抵抗疾病。重點來了：如何培養好心態？

1. 自我接納

每個人都是獨一無二的，接受自己的不完美，包括情緒的起伏、能力的局限。自我接納是建立自信、減少內心衝突的關鍵。

2. 感恩之心

學會感恩，對生活中的每一份美好心存感激。無論是家人的陪伴、朋友的關懷，還是自然界的饋贈，都值得我們珍惜。

3. 積極思維

面對挑戰和困難時，嘗試從積極的角度去思考問題，尋找解決問題的方法，而非一味沉溺於問題本身。積極思維能夠激發內在潛能，幫助我們更好地應對生活中的不確定性。

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4. 培養愛好

投身於自己熱愛的活動中，無論是閱讀、運動、繪畫還是音樂，都能有效緩解壓力，提升生活的幸福感。

5. 保持社交

良好的人際關係是心理健康的重要組成部分。與親朋好友共度時光，分享快樂與憂愁，能增強社會支持感，減輕孤獨感。