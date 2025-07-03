資深導演葉金勝驚傳離世享年82歲　曾與鍾楚紅合作、入圍金馬獎

台灣資深導演葉金勝驚傳離世，享年82歲。他以拍攝廣告起家，有著導演、編劇、製片等身份，執導作品涵蓋電影、電視、廣告。葉金勝擅長以台灣鄉土文學作為影視拍攝題材，也曾以《天馬茶房》獲得金馬獎最佳原著劇本之提名肯定。他的兒子是《雞排英雄》名導葉天倫，他在臉書證實父親死訊，哀傷表示：「飛碟雲來的那天，我知道佛菩薩來接引您了。拍下這張照片整整24小時後，您離苦得樂，走上人生下一段旅程。爸，莎喲娜啦，再見。」



導演葉金勝（左）拍攝由黃春明小說改編成的電影《沙喲娜啦，再見》，女主角是鍾楚紅。（聯合報授權使用／資料圖片）

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葉金勝執導過的作品無數，包括電視劇《在河左岸》、《紫色大稻埕》，大銀幕也有很多佳作，包含電影《在室女》、《一八九五》。他擅長以樸實風格，刻畫小人物的喜怒哀樂，濃濃的台灣味，抓緊觀眾的心。

葉金勝曾以《天馬茶房》獲得金馬獎最佳原著劇本之提名。（《天馬茶房》劇照）

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葉金勝與同為導演的兒子葉天倫，父子情深，父子在電影路上更是互相扶持，葉天倫執導的《雞排英雄》、《大稻埕》都深深受到父親的影響。

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