高雄啤酒音樂節｜韓國性感女神跳「水槍版Baby Shark」成開幕焦點

韓國人氣啦啦隊女神李雅英4日以性感水槍秀驚艷登場，成為「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」序幕焦點。



活動首日吸引大批觀眾湧入現場，共同感受音樂與夏日派對的熱情氛圍，主辦單位預估三天總人數達9.5萬，經濟產值上看3億元（台幣，下同，約8154萬港元）。

韓籍啦啦隊女神李雅英以性感裝扮表演世界經典兒歌〈BABY SHARK〉讓全場High翻。（高雄啤酒節提供）

韓籍啦啦隊女神李雅英以性感裝扮表演世界經典兒歌〈BABY SHARK〉讓全場High翻。（高雄啤酒節提供）

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「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」於4日開始一連三天在高雄夢時代正對面廣場盛大展開！韓籍啦啦隊女神李雅英以一襲性感裝扮登台，拉開序幕，表演世界經典兒歌〈BABY SHARK〉時更是拿起水槍與現場觀眾互動，為炎熱的夏季帶來一絲清涼。

實力派男團U:NUS演唱了多首熱門歌曲，包括〈U&US〉、〈修理偶〉等經典曲目，更首度公開演出全新創作單曲〈如果愛都說不出來〉和〈麻吉Go〉。高雄出身的團員蔡承祐更在家鄉大秀健美八塊肌，引起全場歡呼。

擁有百萬訂閱的創作歌手瑋瑋（黃珽瑋），儘管日前身體不適，為了高雄啤酒節的舞台依舊奮力演出，獻唱〈不專心〉、〈一週八天〉及今年最新單曲〈我好想你〉，讓現場觀眾沉醉在他溫柔的歌聲中。

主辦單位表示，為期3天的活動集結了3組韓國巨星、3組金曲實力派歌手天團，以及超過20組重量級藝人輪番演出，陣容可謂相當堅強，為高雄夏季帶來一場精彩的音樂饗宴，預計將吸引95000人到場，預估經濟產值達2.5到3億元。

實力派男團U:NUS演唱了多首熱門歌曲（高雄啤酒節提供）

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