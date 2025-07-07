趙露思《偷偷藏不住》短劇版侵權案和解　片方道歉並承諾永久下架

由趙露思、陳哲遠主演的偶像劇《偷偷藏不住》自2023年播出後引發熱烈討論，全新陣容微短劇版《偷偷藏不住之許你》6月26日播出，卻因未經授權擅自改編引發爭議，經過協商。出品方公司「哇唧唧哇」對推進過程中的疏漏致歉，並承諾於2025年7月3日提前永久下架相關微短劇。



短劇版《偷偷藏不住之許你》6月26日播出，卻因未經授權擅自改編引發爭議。（原版《偷偷藏不住》劇照）

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此前，《偷偷藏不住》原作者竹已及小說平台晉江文學城公開指控出品方哇唧唧哇涉嫌侵權，雙方展開激烈隔空交鋒，粉絲亦高度關注。經過三方多日協商，對此，哇唧唧哇4日發出聯合聲明，宣布已與晉江文學城及竹已經過深入溝通，達成共識，並坦承在微短劇製作過程中有所疏漏，為此正式公開道歉。

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秉持尊重作者、友好合作、愛護作品的態度，哇唧唧哇宣布：「於2025年7月3日永久下架該微短劇。」聲明中強調，哇唧唧哇將持續致力於優質文化內容的創作與推動產業繁榮，今後也將更加嚴格地履行合同約定的義務，確保類似情況不再發生：

「感謝大家的理解與支持！」



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【哇唧唧哇聲明全文】

關於《偷偷藏不住》影視改編相關事宜的聯合聲明

致所有關心《偷偷藏不住》的朋友們：

近日，關於網路微短劇《偷偷藏不住之許你》（以下簡稱“該微短劇”）的討論，引起了廣大讀者和觀眾的關註。霍爾果斯哇唧唧哇娛樂文化有限公司（以下簡稱“哇唧唧哇”）與北京晉江原創網路科技有限公司（以下簡稱“晉江文學城”）@晉江文學城 及原著作者竹已@小竹已 三方經過深入溝通協商，現就相關事宜達成如下共識：

哇唧唧哇始終珍視與晉江文學城及竹已女士建立的合作關系。哇唧唧哇對在推進《偷偷藏不住》影視化過程中存在的疏漏鄭重向晉江文學城、竹已女士以及廣大關心愛護《偷偷藏不住》的讀者和觀眾致以最誠摯的歉意。感謝廣大讀者和觀眾一直以來對《偷偷藏不住》影視改編的關註和喜愛。今後哇唧唧哇將更加嚴格地履行合同約定的義務，確保類似情況不再發生。

現經三方友好協商，哇唧唧哇決定秉持尊重作者、友好合作、愛護作品的態度，於2025年7月3日永久下架該微短劇。未來，哇唧唧哇將繼續為讀者和觀眾呈現優質內容，共同促進文化產業的繁榮發展。

感謝大家的理解與支持！



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