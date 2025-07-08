31歲歌王崩壞似大叔「疑花光10億美元身家破產」頻傳吸毒流連夜店

31歲Justin Bieber當爸後並沒有扛起一家之主的責任，反而多次爆出吸毒、流連夜店的醜聞。他再度分享自己抽大麻的照片，還有數張詭異微笑的大頭照，讓外界很擔心他的身心狀況。



Justin Bieber嚴重劣化，外界擔心他的身心狀況。（IG@lilbieber）

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不少網友表示，Justin Bieber才30出頭，已經劣化到像是中年老頭，看起來就是獨自遊戲人間，絲毫對家裡不聞不問。他和Hailey Bieber結婚邁入7年，但他近日被爆過去累積5億到10億美元的財富，全部已蒸發被爆破產。

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Hailey Bieber為母則強，一直努力做模特兒工作，還自創美妝品牌「Rhode」，外傳兩人婚姻搖搖欲墜，如果離婚Justin Bieber可以拿到妻子美妝品牌10億美元的一半，剛好可以化解他的燃眉之急。

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