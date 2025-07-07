男星「一手遮下體」一手與粉絲比愛心　合照惹網民懷疑現生理反應

韓國歌手方藝潭2019年參與選秀《YG寶石盒》也以此節目出道，曾為TREASURE的成員，不過2022年退團，目前單飛活動中。然而早前韓國網路上釋出一張尷尬照片，只見他一手跟粉絲比愛心，另一手居然捧著下體，讓韓國網友看傻眼！



照片中的他一手比愛心，另一手卻插進褲檔中，相當尷尬。（截圖）

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韓國網友早前分享一張方藝潭跟粉絲比愛心的合照，只見他一手比愛心，另一手卻插進褲檔中，相當尷尬。有的網友覺得好笑，也有人覺得「到底為什麼要…抓…下體…」、「是不是在遮生理反應」，還有人開玩笑：「怎麼右邊的女粉看起來比較像藝人？」畫面罕見又驚人，已經有超過6千網友轉發、近170萬人次觀看。

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發文者還開玩笑稱：「啊，是不是急尿？」不過實際上這張照片是一位日本女粉絲去（2024）年1月參加在橫濱的發售活動拍下的，其他照片能看到女粉準備「戒指求婚」的橋段，內容正常，她也稱能參加活動「實在是大滿足」。

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