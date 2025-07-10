神選美少女傳婚訊　秘戀3年低調同居修成正果　分手傳聞不攻自破

日本26歲女星橋本環奈由於擁有天使般顏質、賣力演出表現，吸引到大批忠實粉絲，進而被外界稱之為「千年一遇」的神選美少女，而她與大1歲男星中川大志傳出交往3年，5月還傳出分手消息，沒想到如今卻傳出答應求婚，而兩人在橋本的公寓中同居中，感情打得火熱。



橋本環奈與中川大志曾在2014年共同接演日劇《水球不良少年》（水球ヤンキース），而後在2022年的電影《黑夜遊行》（ブラックナイトパレード）再度合作而相戀，日媒《女性自身》曾拍到橋本環奈低調變裝，帶著自己的愛犬進出中川大志私宅，由於兩人熱愛表演，又喜歡寵物，興趣相近才會越走越近。

橋本環奈被外界稱之為「千年一遇」的神選美少女（資料圖片）

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雖然先前爆出分手傳言，不過日媒《女性SEVEN》今日（10號）報導，橋本環奈已經感動流淚Say Yes，答應中川大志的求婚，其實兩人看到破局新聞都很訝異，但也因為這樣，外界也不關注他們的戀情發展，才讓他們有機會見家長準備結婚，報導指出，雖然兩人都很忙碌，不過中川在百忙中仍支持陪伴女友，兩人關係並非由濃轉淡。

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至於兩人是否持續交往，並計劃結婚一事，日媒詢問雙方經紀公司，目前未獲回應，橋本環奈則將於14日至27日在上海演出《千與千尋》舞台劇，她也在8日在當地出席記者會，當時就說希望可以多多探索當地文化、上海美食。

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