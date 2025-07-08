27歲新晉男神被傳秘婚生子　律師聲明竟寫錯「中國國名」急道歉

大陸男星田栩寧因出演BL劇《逆愛》爆紅，但近日卻被爆出與前女友及現任女友的親密合照，甚至還傳出已婚生子傳聞。而經紀公司也火速發出聲明稿闢謠，並揚言提告，但糗的是律師聲明中，竟將大陸國名寫錯，被眼利網友發現掀起熱議。



中國大陸男星田栩寧出演BL劇《逆愛》爆紅，怎料近日卻被挖出與疑似前女友、現任女友的親暱互動，甚至出現已婚生子的傳聞。（微博＠田栩寧）

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田栩寧經紀公司委託上海貝通律師事務所，於6日發佈的律師聲明中，將法律依據「中華人民共和國民法典」誤寫為「中國人民共和國民法典」，發生嚴重的低級錯誤。而隔日律師事務所也趕緊發佈道歉聲明，承認因內部疏漏並向田栩寧及社會公眾致歉。

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而改低級失誤曝光後，火速登上微博熱搜，標籤「田栩寧聲明打錯國家全名」引發討論，許多網友不敢置信的表示， 如此的低級錯誤竟出現在專業法律文件中。

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