35歲女神竟是超速駕駛慣犯 童星出身24年前憑一神級電影紅遍全球
撰文：聯合新聞網
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「哈利波特」系列電影中飾演「妙麗」一角的英國女星愛瑪屈臣（Emma Watson），近日才爆新戀情，沒想到立刻被揭發於去年駕駛愛車超速，遭警方開罰，且這輛車正是她去年曾因違停被拖吊的同一台藍色Audi S3，等於是慣犯。
根據法院紀錄，35歲的愛瑪屈臣於2023年7月31日，駕車行經牛津班伯里路（Banbury Road）時，因時速達38英里（約時速61公里），超過當地限制的30英里（約時速48公里）而觸發測速照相。當時她正在牛津大學進修創意寫作課程。
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愛瑪屈臣透過郵寄方式收受通知，並於今年3月3日認罪。不過，她也勾選表示希望出庭進行全面聽審，該案預計將於下週三在海威科姆地方法院（High Wycombe Magistrates’ Court）審理。屆時她有機會親自到庭，陳述可能存在的特殊情況，以爭取減輕處罰。愛瑪屈臣的發言人目前尚未回應媒體詢問。
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