44歲亞洲歌王揭心臟有問題「每天靠藥物維持」：能唱多久是個問號

7月13日，林俊傑在北京鳥巢演唱會最終場尾聲透露自己心臟出了狀況，相關話題引爆熱搜。



林俊傑說：「去年4月，我被診斷出心臟出了問題，每天要靠藥物維持，這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，我還能唱多久，這個問號，突然變得好真實，但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。」台下觀眾一片驚呼。

林俊傑在北京鳥巢演唱會最終場尾聲透露自己心臟出了狀況。（IG@jjlin）

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林俊傑表示，在100多場巡迴演唱會中，歌迷從世界各地趕來。他說：「我想自己的努力、團隊的辛苦，我們想呈現的一切，對得起你們」，但他也坦言，做得再好也會有批評聲，對此他選擇一笑置之。

而網友得知林俊傑健康出問題後，紛紛表示，難怪他最近右手戴上監測心率的手環了。

另據現場歌迷透露，林俊傑在演唱《交換餘生》時，突然痛得直不起腰背對觀眾拭淚，但隨後氣息回穩時又堅持繼續唱歌。歌迷們哭喊著：「不要死！」網友紛紛留言，希望他保重身體。

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據悉，林俊傑本次巡迴演唱會一連在鳥巢開了9場，7月13日是最後一場。在此前的演出中，張信哲、潘瑋柏、張藝興、A-Lin（黃麗玲）、王心凌等均作為嘉賓來表演。

資料顯示，林俊傑1981年3月27日出生於新加坡，是華語流行樂壇著名男歌手、詞曲創作人、音樂製作人。代表作有《江南》、《一千年以後》、《曹操》、《小酒窩》、《她說》等。‍

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