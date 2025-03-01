51歲歌王驚揭20年前目擊UFO「距離非常近」曾傳出被外星人綁架

51 歲的英國歌手Robbie Williams日前接受《Weaponized》博客訪問時強調，自己對於外星生命深信不疑，他提起大約20年前，曾經目擊兩個不明飛行物體在洛杉磯天空盤旋飛行，距離他非常接近。



英國歌手Robbie Williams。（Getty images）

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根據《Mirror》報導，向來篤信超自然現象的他說，這些飛碟的距離讓他覺得「甚至可以用網球擊中它們」。另外，他也提到自己在創作歌曲 ⟨ Arizona ⟩ 時，曾經在錄音室中看到了「金色光球」出沒，而這首歌的內容也與外星人接觸有關。

但當他成為 4 名孩子的父親後，這些超自然現象不再出現，他認為這是因為他把專注都放在孩子身上：

「自從有了孩子，這些現象就消失了。」



Robbie Williams 此前曾經坦言，他想過自己的名聲名氣可能會導致成為外星人的目標，讓他成為它們的「使者」。他說：

「有經常在想，是不是因為我的名聲，才會看到這些東西？」



他也提到自己在洛杉磯時比在英國時經歷更多「超自然現象」：

「不知道為什麼，相比在英國時，我在洛杉磯更接近這些怪力亂神的東西。」



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他表示自己在英國維爾特郡有一棟房子，已有千年歷史，裡面可以感受到充滿靈異的感覺，和古怪的關門聲。

「很多人都經歷過這些怪事，但我完全沒有，直到我去洛杉磯住了一段時間，感覺那裡就像是有某種漩渦一樣，是非常奇怪的地方。」



早年一名男子曾經聲稱在1999年時與Robbie Williams一同被外星人綁架。（示意圖／《膽大黨》截圖）

據悉，早年一名男子曾經聲稱在1999年時與Robbie Williams一同被外星人綁架，而後者當時並沒有否認這件事，只是回應說「沒有意見」。這名男子表示，當時正在駕駛電單車經過一條隧道時，突然發現自己坐在一張椅子上，被進行注射，和灌輸某種物質。之後他被移動到一間房間，發現有人在他身後，他非常肯定對方就是 Robbie Williams。

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最後他再次回到電單車上，他也形容綁架他們的生物有 3 公尺高、禿頭、身穿制服。

另一方面，UFO專家和紀錄片製作人Mark Christopher Lee也支持Robbie Williams的說法：

「大家都喜歡 Robbie，他說的也確實是發自內心的實話，音樂家和 UFO 之間確實存在某種聯繫，我認為確實有這種元素。」



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他認為那是因為人類腦中用在創作的部份，比較容易和外星人有所聯繫：

「這是屬於集體潛意識，我們都彼此在宇宙之中相連著。」



他也認為Robbie和外星人的接觸已持續30年，這是因為他允許自己對於這種接觸保持開放態度：

「就像來自某種更高層次的推動力，你可以稱之為外星人還是什麼的，它們告訴你正在正確的路上，我認為 Robbie 已經明白了這一點，並且已經‘解鎖’了。」



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