F4四子合體轟動全亞洲　F.I.R飛兒樂團有望破冰嗎？阿沁這樣回應

阿沁推出新作歡慶出道20周年，同步展開巡演，13日出席個人主題店開幕記者會，由於F4日前合體，幾乎鬧翻的F.I.R.飛兒樂團初代團員有可能再度合體嗎？他表示沒有什麼是不可能的。



他表示人生有不同的階段，一直以來都相信「圓」的道理，就像地球繞一圈一樣，所以不是合體不合體的問題，重點是每個人在不同階段都會學習，在適合的時間點、對的空間，就是最完美的答案；有合沒有合，都是好的。

被讚是「亞洲之光」的男團F4，12日應五月天之邀合體。（截圖）

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阿沁看完GD演唱會後充滿感觸，也能感同身受：

「團體就是『有你有我』，有不同的意見、磨合，也是一種學習，互相學到彼此的優點，這是團體好玩的地方」。



緊接著他要展開「記得愛2.0」世界巡演，提到自己受到周杰倫啟發，找了「愛的小夥伴」助陣，很開心能跟年輕的藝人一起合作玩音樂，互相學習。

F.I.R飛兒樂團演唱會海報上的人除了大家所熟識的團長陳建寧之外，其他兩位團員讓大家感到陌生。（FB圖片）

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談及主題店設計，阿沁興奮表示親自參與規劃，甚至搬出壓箱寶，將歷年代表作品、手稿、舞台服裝、演唱會周邊等一次展出，另打造沉浸式MV觀賞區與主題特製調飲，讓粉絲享受一首首阿沁的音樂之旅。

阿沁（中）邀女團KIRIS擔任開幕嘉賓。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

阿沁（右三）邀女團KIRIS擔任開幕嘉賓。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

阿沁相信F.I.R.飛兒樂團未來也有機會合體。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

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