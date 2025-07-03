娛圈模範夫妻罕見合體「二人眼神充滿愛」靠3大守則維持24年婚姻

反町隆史與松嶋菜菜子夫妻檔最新共演，兩人為「SHISEIDO MEN」出演廣告「あなたは、変わらない」（你始終如一），從松嶋菜菜子的視角捕捉反町隆史從年輕到現在的變化。日本資生堂近日度曝光廣告，影片中兩人的互動自然，看著對方的眼神充滿愛，網友們也留言「超愛他們兩位，想一直重複看的廣告，永遠支持的couple！」而51歲的兩人，也呈現出歲月在他們身上的魅力與美好。



其實反町隆史、松嶋菜菜子婚後抱持互不干涉的原則，無論在戲劇或廣告都不曾共演，直到2023年夫妻首次合作出演SHISEIDO MEN廣告，引爆話題，接著在特別版《GTO Revival》松嶋菜菜子以「冬月老師」回歸客串，都讓粉絲夢回當年、驚喜不已。

反町隆史與松嶋菜菜子合體拍廣告。（截圖）

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反町隆史與松嶋菜菜子，1998年因日劇《GTO》合作而相識、相戀，並於2001年公開宣布婚訊，日劇偶像男神與女神的攜手，當時的婚訊造成全日本轟動，兩人婚後育有二女，在日本也是被媒體認證的模範夫妻檔，反町隆史曾談及他們維持婚姻幸福的相處之道有3大重點。

反町隆史與松嶋菜菜子，1998年因日劇《GTO》合作而相識、相戀。（《GTO》劇照）

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一、尊重彼此、互相體貼是維持良好關係的基礎，日常生活中，即使是簡單的問候或溫柔詢問，也能讓對方感受到關懷與被重視。



二、保持適度距離、有各自空間，即使是夫妻也需要保有各自的生活節奏與空間，不要時刻黏在一起，這樣反而能讓關係更有活力。



三、不論是育兒或工作，都以「一個團隊」的心態前進，這讓他們面對生活挑戰時更加穩定，也讓婚姻保持和諧。



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