90年代女神情路極坎坷！17年戀情因私生子破局　淡出娛圈移加修行

王祖賢憑藉1987年電影《倩女幽魂》中飾演「聶小倩」一角聲名大噪，事業攀上巔峰。然而她的感情路卻充滿波折。1990年，她與齊秦相戀，這段戀情歷經分合，甚至一度談及婚嫁。怎料多年後，齊秦遭前女友爆料已有一私生子，讓王祖賢難以接受，毅然結束這段長達17年的戀情。



齊秦與王祖賢當年愛得轟轟烈烈。（聯合報授權使用／資料圖片）

台灣名嘴許聖梅曾在節目《命運好好玩》中透露兩人交往期間的秘辛。據她所述，兩人個性南轅北轍，拍攝《芳草碧連天》期間經常爭執。有次齊秦趁空檔喝了點酒，兩人再度吵起來，他怒喊：「我不想跟妳講了，我要走了！」不料王祖賢霸氣回應：「你要走？」隨即「壁咚」齊秦，要求對方親她。齊秦起初錯愕，以為會被揍，沒想到竟是感情升溫的瞬間，兩人從此確立關係。

王祖賢憑藉1987年電影《倩女幽魂》中飾演「聶小倩」一角聲名大噪。（《倩女幽魂》劇照）

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王祖賢隨後在香港星途順利，接連接拍多部作品，但她也因此捲入複雜的娛樂圈生態。當年在香港拍戲盛行「靠山文化」，她結識了富商林建岳，對方幫助她擺平不少幕後糾紛。王祖賢為此選擇與齊秦分手。然而林建岳當時已婚，王祖賢也因此被冠上「第三者」的罵名，甚至遭林母公開譴責，形象重創。

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情傷未癒的王祖賢曾再度主動聯絡齊秦，兩人一度復合，還打算前往西藏，請大寶法王為兩人證婚。可惜天不從人願，當時法王另有行程無法主持，這段復合之路也陷入停滯。最終壓垮兩人關係的，是齊秦前女友方美芳帶著私生子現身，控訴齊秦棄養。面對接二連三的風波，王祖賢並未正面提出分手，只淡淡地說自己想去加拿大念書，齊秦點頭答應後，她就此遠走加拿大，從此淡出演藝圈，未曾返台。

多年後王祖賢受訪，僅以一句話總結她的決定：「沒有關係，我不需要結婚，我此生寥寥。」如今她在加拿大修行，開設開艾灸，過著低調平靜的生活。

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