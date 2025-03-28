好恐怖！70年代女偶像曾被瘋狂粉絲跟蹤　一覺睡醒床邊竟躺陌生男

前日本國民偶像麻丘惠美，早前在富士電視台節目《ぽかぽか》中，自爆年輕時遇到瘋狂粉絲闖入家中的恐怖經歷，當時她參加直播節目結束回到家，半夜睡醒發現枕邊躺著一名陌生高中生，讓她至今想到仍不寒而慄。



麻丘惠美在1970年代以清新甜美形象爆紅。（IG@megumi_asaoka_official）

麻丘惠美回憶偶像時期遇到瘋狂粉絲闖入家中。（IG@megumi_asaoka_official）

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根據日本《Daily》報導，麻丘惠美在1970年代以清新甜美形象爆紅，憑藉著熱門單曲「わたしの彼は左きき」勇奪日本唱片大賞，人氣登峰造極。但她坦言，她在中學時期被選為《Seventeen》雜誌的專屬模特兒，其實並非立志成為偶像。

麻丘惠美表示：

「我踏入演藝圈，每天都被身邊的人罵到快哭出來，直喊著『不要、不要』。姊姊看到我這副模樣相當擔心，甚至辭去工作天天陪在我身邊。那時我就想著，那我就連姊姊的份一起加油吧！」



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麻丘惠美靠著努力和堅持一躍成為頂尖偶像，但瘋狂粉絲的行為卻也讓她感到恐懼不已。她回憶起偶像時期的經歷：

「那時直播節目特別多，結束後我總是立刻回家。但卻有一群粉絲會跟蹤我，還查出我家的地址。有天凌晨，我睡醒睜開眼睛，發現枕邊就躺著一張陌生的臉孔！」



麻丘惠美表示，當時真的太衝擊了，眼前是一個大約像高中生的男子。聽到這番驚悚言論，在場來賓無不倒抽一口氣。日本狂粉行為層出不窮，網友紛紛留言：

「非法侵入本身已經是一種犯罪行為，幸好妳沒事」

「AKB成員也曾遭遇類似情形」

「據說以前偶像雜誌的文章中會透露住址」

「渡邊美奈代（日本女歌手；泳裝模特兒）曾說，她的一名粉絲甚至開始住在她所住的公寓大樓的屋頂上。」



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