26歲歌手赴港「登機前遇小意外」最後順利抵港　圓夢吃八寶牛腩麵

歌手「163braces」近期展開出道以來首次長程海外宣傳，依序走訪廬山、杭州、福岡與香港，一路驚喜連發，甚至多次巧遇與新歌〈找〉與〈天空〉呼應的場景，讓她笑說：「像中了命運的 buff！」這趟跨地壯遊，也成為她7月26日即將登場的全新專場《海螺記：造船計劃》的最佳前奏，而這場專場巡演，也特別選在她的家鄉高雄打頭陣。



163braces最後一站來到香港，卻一開場就遇上驚魂事件，她在登機前發現手機遺落在廁所，內心天旋地轉，幸好地勤神速救回，才讓她有驚無險成功登機。抵港後工作強度爆棚，第一天就因通告密集導致聲沙，但她仍敬業完成電台訪問，被 DJ 笑稱是「港味的朵芸」，她自己也哭笑不得，更巧的是，電台所在地竟是造型如船的建築，讓她驚呼：

「太有感覺了吧！」



女歌手「163braces」近期展開出道以來首次長程海外宣傳，依序走訪廬山、杭州、福岡與香港。（IG@163braces）

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而在當地剛好碰上網路瘋傳的「世界末日說」，她竟真的守夜等時間過去，確認親友都平安才回酒店休息。此行她也吃遍港式美食，包括名廚光頭文開設的大排檔，又找到夢寐以求的中藥風味的八寶牛腩麵，還吃了火鍋與傳說中的奶黃包，直呼：

「吃得比睡的還多！」



此行她也吃遍港式美食，包括傳說中的奶黃包。

結束密集行程後，163braces悄悄安排了一段福岡個人小旅行，作為半年來密集創作與宣傳的喘息時光：

「原本想好好放空，結果還是遇到連日下雨，根本《天空》再現！」



她笑說，歌詞裡那句「你的天是灰色的，讓我成為你的一部份」突然成了真實場景，「太巧了啦！不如就隨遇而安，好好睡一覺再吃美食吧！」她在當地品嚐知名牛腸鍋直呼過癮，也回味起杭州吃到的農家菜，說像極了外婆家、奶奶老家的味道，還破紀錄一口氣吃了兩碗飯。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】