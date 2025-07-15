44歲歌后曬「白滑裸背」赴美國兩日影新碟靚相　性感背後藏隱喻

蔡依林（Jolin）時隔6年的全新專輯「Pleasure」將於25日下3點全球數位發行；實體專輯明（16）日預購，這天剛好是她出道26周年紀念日，選在這一天與歌迷迎接重要時刻，也象徵「Pleasure」是一份獻給樂迷與自己最珍貴的生日禮物。



蔡依林在疫情期間遠距進修Berklee音樂學院課程，學習錄音與創作，也決定親自動筆，將慾望轉為創作能量，透過台北、洛杉磯及線上音樂營與全球音樂人合作，完成11首新作。

蔡依林（Jolin）時隔6年的全新專輯「Pleasure」將於25日下3點全球數位發行。（fb@蔡依林）

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實體專輯城塹「罪與慾」的雙重宇宙，分為兩大版本「七罪花園版」與「愉悅重生版」。「七罪花園版」以中世紀神秘咒語書為靈感，結合古老傳說及神話元素，七罪七款封面輪替，展現人性陰暗與禁忌之美。視覺由來自韓國的攝影師 Cho Gi-Seok 拍攝，他曾與Billie Eilish、Jennie、LE SSERAFIM、Red Velvet、CL、 XG、Kylie Jenner 等國際巨星合作。此次他交織出獨特畫面，置入「蘋果」、「玫瑰」等象徵慾望的符號，打造如同隱藏禁忌故事的中世紀花園，引領樂迷踏入一場古老誘惑的感官冒險。

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「愉悅重生版」由活躍於洛杉磯與紐約的美國多媒體藝術家 Brian Ziff 掌鏡，曾與 The Weeknd、Shawn Mendes、Jessie J 、Doja Cat 等國際藝人合作，以融合音樂與影像的強烈敘事與夢幻視覺聞名。此版本在美國拍攝2天，共完成7套造型。封面影像中， JOLIN 化身女祭司，佇立於末世神話高塔之巔，戲劇化光影勾勒神祇般輪廓，營造神秘氛圍。

其中一組「金屬化脊椎」的視覺，蔡依林以背影入鏡，金屬脊椎如盔甲自背上生長，象徵從脆弱淬鍊出的堅韌與蛻變。透過這張專輯，她經歷一場痛苦卻愉悅的重生。裝幀設計則以煉獄之門開啟，門後封藏神諭之書，象徵對未知的探尋。

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兩大國際頂尖攝影師打造視覺，增添收藏意義，連Jolin都表示相當期。「Pleasure」明中午12點在各大通路開放預購，9/2「愉悅重生版」正式啟封， 9/26「七罪花園版」也將推出。數位專輯則於將7/25 下午3點全球同步發行。

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