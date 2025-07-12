港產片式微「越來越難做」？兩導演揭幕後血淚史　慘到食雞頸充饑

由金馬男星劉冠廷和古天樂合作的港產片《私家偵探》，導演周汶儒、李子俊以雙導演形式聯手打造，靈感來自李子俊導演大學畢業時兼職私家偵探的經歷，他透露曾蹲在酒店門口一整天，要查一個商業犯罪者，跟到被酒店大廳的警衛認出來報警，最後被笑是烏龍偵探；周汶儒導演也笑說其實在作田調的時候，訪問到的都不是破案率多高、技巧好不好，更多是這個行業的辛苦，像是為了守一個人不敢離開上廁所，只能在車上用尿瓶解決，他更笑說，查案查得再仔細也贏不過「女人的第六感」。



談及是否經手過離奇的案件？李子俊導演表示，大家對偵探的想像都是在破大案，實際上雞毛蒜皮的更多，例如找寵物、捉姦這種，周汶儒笑說捉姦其實很簡單的，基本上外遇的男人只有要隱瞞老婆，不是要隱瞞全世界，稍微有點線索就能抓到，感嘆：「在女人的第六感面前，偵探什麼都不是」，雙方有點感情基礎，對方有一點點風吹草動，都逃不出老婆的手掌的。

古天樂在《私家偵探》中變成一個不修邊幅的偵探。（《私家偵探》劇照）

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本片雖不算大製作，但找來古天樂坐鎮仍是十足吸睛，尤其古天樂一改過去瀟灑帥氣形象，化身穿著一件舊汗衫，粗框眼鏡的私家偵探，前途渺茫、婚姻又岌岌可危，簡直是一個失敗的男人，但談起古天樂本人，2位導演語帶敬佩的說，古天樂真的是個「電影狂」，身為影壇大佬又是電影公司老闆，更是關注著產業動向，不斷汲取各國的電影養分，周汶儒笑說，常常覺得古天樂沒有時間，但他卻什麼都看了，文藝片、動畫片無所不涉獵：

「當我跟他提要找劉冠廷來演出，他就說：『《陽光普照》那個瘋子？好啊！』」



周汶儒笑說：「當我跟他提要找劉冠廷來演出，他就說：『《陽光普照》那個瘋子？好啊！』」（《陽光普照》劇照）

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儘管古天樂貴為巨星，但周汶儒、李子俊透露，古天樂對他們非常好，相處完全沒有壓力，聊起天來甚至沒大沒小的，業界傳言他難搞，他們都搖頭表示：「沒有這種事情，至少拍我們的片沒有出現過。要重拍幾條都可以。」不會擺架子，甚至有時候他不滿意，還會自己說要重來，「主要也是他很喜歡歐陽偉業這角色，跟他之前演的很不一樣，人的味道比較重吧。」只不過他真的是工作狂：

「有時候明明是約吃飯，最後都變成研討會，開始聊新的拍法、技巧，香港電影的未來等等，他真的太喜歡電影了。」



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談到近年港產片似乎式微，電影越來越難做，周汶儒、李子俊笑說，他們沒有經歷過能吃到紅利的年代，從一開始入行就是難做的，當時要入行時就很多人笑他想不開、自投羅網，他們回憶在拍攝《第八個嫌疑人》時，「因為我們很窮，當時勘景勘了一半被叫回來，說資金有問題，我們兩個站在火車站不知何去何從，只想著下個月怎麼辦，結果下禮拜又打來說資金可以了，我們可以回來拍了。」坦言從來都是青黃不接，沒有好做過，就是靠著一股傻勁做下去。

繼《第八個嫌疑人》後，李子俊、周汶儒再次攜手合作。（TVBS授權使用／趙世平攝）

他們回憶《第八個嫌疑人》拍攝時非常艱辛，預算很低，劇組的食衣住行都很克難，當時在山上拍，沒得買外賣或便當，能吃的只有可怕的盒飯，「我把生活組叫過來問，這到底是什麼？後來他們說那是雞脖子，而且已經比其他人好了，別人只有10隻我有20隻。」情況說多慘有多慘，不過他們挺樂觀，直言《周處除三害》的導演黃精甫跟他講過，人在窮的時候反而更能激發潛能，能激出更有效率或創意的點子，有的電影預算超高拍出來也不見得好，幸好最後的結果不錯，《第八個嫌疑人》票房告捷，在大陸賣了4.3億人民幣。

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這次攜手合作《私家偵探》後，兩人打算暫時分開，各自去做自己的事，周汶儒笑說看彼此有點膩了：「這麼多年天天在一起，跟他見面的時間比我老婆還多！」手上也有一些新故事正在發想，未來等待好的時機再推出。

周汶儒導演。（TVBS授權使用／趙世平攝）

李子俊導演。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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