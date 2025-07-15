38歲天后驚爆患上「骨骼缺血性壞死」須動刀 急取消八月底演唱會
撰文：TVBS新聞網
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韓流天后BoA原定將於下個月底舉辦演唱會，稍早突然透過公司宣布演唱會取消，原因是在醫院被診斷出「骨骼缺血性壞死」，需要動手術治療，所屬SM娛樂表示：「基於將藝人的健康放在首位的考量，希望大家能夠諒解。」
SM娛樂今宣布BoA的個人演唱會取消：
「BoA因近期膝蓋疼痛加劇而前往醫院，被診斷為需要手術治療的骨骼缺血性壞死，依照醫療團隊的建議，為了防止病情進一步惡化，需要避免過度的身體活動，包括舞蹈等表演，並需儘快接受手術，因此決定進行治療。」
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演唱會原定於8月30日至31日舉行，SM娛樂表示：「這突如其來的消息造成粉絲困擾，我們深表歉意。此舉是基於將藝人的健康放在首位的考量，希望大家能夠諒解。」關於BoA出道25周年的計劃、已經完成的新專輯則會如期發行，對於演唱會是否重新舉辦，則會評估藝人的恢復情況再決定。
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