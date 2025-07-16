45歲移台港星奪金鐘獎後再爆喜訊 FB公開超聲波照宣佈榮升人父
撰文：中天新聞網
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2024年憑藉主持廣播節目《台味超有港》奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」的移台港星張啟樂，15日傍晚在社群平台上驚喜宣布愛妻懷孕的喜訊，開心表示：「我快要當爸爸了！」並透露寶寶的預產期在11月。
近年移居台灣的張啟樂，15日在臉書粉絲專頁發文，表示愛妻懷孕完全是意料之外的驚喜，因她有多囊體質（多囊性卵巢症候群），因此在還沒開始備孕就突然驗到「兩條線」，讓夫妻倆都很開心，但他們選擇等到各項產檢報告都顯示寶寶都很健康、正常後，才正式對外宣布。
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張啟樂也提到每次看到寶寶在超聲波影像中活蹦亂跳，「心裡總是有說不出的感動。」也笑稱因為太過緊張興奮，連PO文附上的超聲波照片都拿反了。
對於即將成為人父，張啟樂表示會更加努力工作，也歡迎更多工作機會和合作邀約。他也感謝一路上支持和幫助的家人朋友：
「讓我們一起期待寶寶的到來吧。」
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