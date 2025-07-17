「F4四人都愛過大S」朱孝天直播真情告白　一原因含淚力撐汪小菲

近日男團F4在樂團五月天演唱會上合體，不只掀起回憶殺，也讓成員們再次引發關注；近年來轉戰直播圈的朱孝天，在直播中分享這次合體的過程，同場直播也提及對大S的看法，表示：「希望汪小菲能賺很多錢，不然孩子誰養？｣引發討論。



朱孝天聊到大S時頻拭淚。（截圖）

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F4時隔9年在五月天演唱會上合體，朱孝天在直播中發表了對這次合體的看法，他表示當初並不是很理解為何要合體，直到阿信一句話讓他下定決心：「我們年輕時候所有美好的東西都正在逐漸消逝，我想把這些僅存的美好再一次集結，其中一個就是你們的合體。｣近年來朱孝天因疾病纏身而淡出演藝圈，在五月天以及相信音樂的不斷說服下，終於鬆口答應，為這次合體的也準備了兩年之久。

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直播中朱孝天也提及了今年初去世的大S，忍不住落淚表示：「她是貫穿了我們四個人生命中的女孩，我想我們四個人在年輕的時候都用過自己的方式愛過她。｣他還提到，近期有網友罵為什麼要買馬六記的酸辣粉，他十分不解地表示：「為什麼不能買？說實話，我真的希望汪小菲賺很多很多錢，不然兩個孩子誰照顧？｣言論一出吸引大批網友支持。

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