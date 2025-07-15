F4掀集體回憶 流星花園童星近況成焦點 30歲變美女撞臉水原希子
撰文：TVBS新聞網
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F4合體登上大巨蛋開唱，擔任五月天「回到那一天」演唱會最終場嘉賓，兩組天團齊聚掀起粉絲回憶殺，曾演出《流星花園》番外篇、《貧窮貴公子》的荷蘭混血童星彭歆，也曬出當年跟F4的合照，直呼：「為什麼你們都沒變，而我已經長大了？」
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彭歆現今30歲，已改名何心蘊，她過去曾以「台版水原希子」的封號，參加中國大陸選秀節目《最強女團》，淘汰後並沒有放棄表演的夢想，如今她是樂團「核果人」的主音兼管樂手，也擔任小學音樂老師、奧福團體音樂課老師。
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何心蘊在F4難得合體的珍貴時刻，分享當年跟言承旭拍戲的感覺：
「跟一位戲裡戲外都暖心的哥哥合作，這位始終如一的言承旭，從我記憶中就是個對身邊人很照顧的大哥哥，尤其對於像我這樣的小孩，不管是拍戲還是私下相處都超級有耐心。」
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