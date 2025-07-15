F4掀集體回憶　流星花園童星近況成焦點　30歲變美女撞臉水原希子

F4合體登上大巨蛋開唱，擔任五月天「回到那一天」演唱會最終場嘉賓，兩組天團齊聚掀起粉絲回憶殺，曾演出《流星花園》番外篇、《貧窮貴公子》的荷蘭混血童星彭歆，也曬出當年跟F4的合照，直呼：「為什麼你們都沒變，而我已經長大了？」



何心蘊（左）曝光周渝民青澀模樣。（何心蘊Threads）

【圖輯】點圖放大看更多彭歆（何心蘊）照片👇👇👇

+ 18

彭歆現今30歲，已改名何心蘊，她過去曾以「台版水原希子」的封號，參加中國大陸選秀節目《最強女團》，淘汰後並沒有放棄表演的夢想，如今她是樂團「核果人」的主音兼管樂手，也擔任小學音樂老師、奧福團體音樂課老師。

【圖輯】點圖放大看更多《流星花園》劇照👇👇👇

+ 11

何心蘊在F4難得合體的珍貴時刻，分享當年跟言承旭拍戲的感覺：

「跟一位戲裡戲外都暖心的哥哥合作，這位始終如一的言承旭，從我記憶中就是個對身邊人很照顧的大哥哥，尤其對於像我這樣的小孩，不管是拍戲還是私下相處都超級有耐心。」



【同場加映】羅梓龍三年驚變吳彥祖 盤點過去13位童星黎姿竟然唔係最靚？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

延伸閱讀：

連鎖賣場撤出台灣！昔年賺60億 2敗筆關門資遣700員工

【本文獲「TVBS」授權轉載。】