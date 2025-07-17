「柔道金牌級」視障歌王被傳重傷入院　親自發文安撫粉絲：別擔心

日前有網友在社群平台散布「蕭煌奇胸口遭鈍器重擊重傷送醫」的假消息，導致許多粉絲與親友相當緊張，甚至一度信以為真。該名網友為了創作迷因惡搞，捏造蕭煌奇受傷入院的新聞，最後蕭煌奇15日緊急透過Threads澄清，強調自己平安無事，並呼籲粉絲勿受謠言影響。



蕭煌奇不僅是知名歌手，更是個傑出的柔道選手。他早於1996年殘奧柔道賽事中便取得全球第七名的佳績，今年更於雙北運動會榮獲金牌殊榮。（FB@蕭煌奇）

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一名網友於14日在社群平台發文稱「緊急新聞：蕭煌奇重傷送醫」，內容指稱蕭煌奇胸口遭重擊，當天下午被友人發現倒臥寢室。該貼文最後補充「寢室煌奇被擊胸 （秦始皇騎北極熊）。這只是我為了鋪哏做的假新聞，不要亂信」，但消息仍造成不少人驚慌。

蕭煌奇發文表示：「聽說昨晚有人說我受傷了，害我親友很緊張。」並說明自己並未受到任何影響，只是不希望親友因此擔心。蕭煌奇的高EQ回應獲得網友讚賞，他反過來安慰粉絲「不需要罵他，你越罵他他越開心，因為他得到更多人的關注」，展現成熟態度！

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