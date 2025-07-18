36歲百萬網紅陷低潮二度企圖輕生　以過來人身份為抑鬱症患者打氣

台灣知名百萬YouTuber阿滴近日在節目《范琪斐的美國時間》中，談及自己曾陷入抑鬱低潮，甚至兩度萌生輕生念頭的經歷，其中一次更已寫好告別訊息，妹妹「滴妹」看到訊息後嚇壞，急忙衝到他租屋處， 看到他安然躺在床上才放心。



日前阿滴受邀上節目《范琪斐的美國時間》，揭露自己過去的黑暗時期，坦言當時心理狀態極度負面：「覺得現實中有太多無法解決的事情，我的狀態越來越糟。」他回憶，曾獨自在租屋處的屋頂徘徊，思考是否要結束生命，甚至已經寫好要給家人與妹妹滴妹的告別訊息：

「我要給我妹的訊息已經傳出去了，我給我爸媽的已經寫好了在LINE上面，但我按不下去傳送，我現在還沒力量把它傳出去，我就回去睡覺了。」



阿滴談及自己曾陷入抑鬱低潮，甚至兩度萌生輕生念頭的經歷。（節目截圖）

阿滴談及自己曾陷入抑鬱低潮，甚至兩度萌生輕生念頭的經歷。（節目截圖）

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滴妹隔天上午看到哥哥的訊息後立即趕到租屋處尋人，第一時間衝進浴室確認狀況，直到看見哥哥安然躺在床上才鬆了一口氣。阿滴直言：

「那個狀態只有我身邊最親近的家人發現我真的很危險，有一直想辦法陪伴我。」



他坦言，原本掙扎抑鬱症的經歷是否要對外公開：

「現在都還有人在攻擊我，我還是分享是因為想要讓這些在谷底的人知道『我認識的創作者，他也經歷過，他可以理解我』，用實際的例子告訴大家，是會好起來的。」



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