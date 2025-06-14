Emo反而是優點？專家稱情緒化是領導者特質　愛哭不再成負面標籤

因為被生活中的喜怒愛樂牽動情緒，容易掉眼淚的人通常會被大眾貼上玻璃心、情緒化、抗壓力低、愛哭鬼等等的負面標籤。許多被這些標籤給綁住的朋友也常常懊惱於自己為何會這麼愛哭、甚至討厭自己善感的情緒，不過小編想告訴你，其實「愛哭鬼」比大家想像中的更珍貴喔！



容易落淚的人，其實更能設身處地的為他人著想。（AI生成圖片）

根據《ETfashion》的報導，時常被TED邀請演講的神經科學家、加州大學教授Paul Zak，就曾研究這項議題的關鍵：

「人們看電影之所以會哭是因為對劇情產生了移情作用，當對劇中主角的故事產生共鳴時，大腦會合成「催產素」，使人們因發揮同理心而落淚，如此能讓人迅速的與他人建立關係，提升對周遭事物的敏銳度，擅長觀察、能站在團隊成員的立場著想，的確是身為領導者具備的特性之一。」



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因此，其實在日常生活中善感、容易落淚的人，其實更能設身處地的為他人著想，若是身為團體中的領導者則更能體會下屬的感受，讓整個團隊更有向心力，辦事成功率就會更高。所以若你是被貼上「愛哭鬼」標籤的人，千萬不要因此喪志，在許多面向來說，這反而是你的優點喔！

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