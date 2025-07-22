古裝男神2016拍戲舊照出土　網民見證9年蛻變：選他當主角有眼光

中國大陸男神肖戰近日因為權謀古裝劇《藏海傳》再創新的事業巔峰。一名網友在微博曬出9年前與肖戰的合影，瞬間引發熱議，該照拍攝於2016年4月，當時肖戰正在杭州某山區拍攝第一部影視作品《超星星學園》。



照片中可以看到，肖戰身穿灰藍色戲服，飾演角色方也許，面帶青澀笑容，臉部輪廓圓潤，網友回憶道，肖戰對素人及劇組工作人員態度謙和，毫無明星架子，甚至主動道謝，展現出溫柔隨和的性格。粉絲也紛紛回憶起肖戰早期的形象，形容是「肉臉時期」，感慨他9年來的成長與蜕變，並且提到了他近日在《藏海傳》等近年作品中的表現，演技進步顯著，角色塑造能力令人讚嘆。

肖戰舊照曝光。（微博圖片）

肖戰舊照曝光。（微博圖片）

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微博網友紛紛盛讚：

「這也太萌了」

「肖戰真的是從小帥到大啊」

「2016年4月……團隊出道之前，一眨眼都過去九年了」

「當時選他當男主的人太有眼光了」。



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肖戰在2016年以男團「X玖少年團」主唱身份出道，2019年因主演電視劇《陳情令》爆紅，後來重心大多放在戲劇領域。近日，他於18日將微博帳號的「X玖少年團」前綴更改掉，他的團員們也都被發現已改名，宣告團體活動就此結束，更新過的個人簡介，僅保留代表作《藏海傳》、《夢中的那片海》和《陳情令》。

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