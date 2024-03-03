中國十大00後潛力女星：《長月燼明》孫珍妮、《一秒鐘》劉浩存…

近期許多00後小花像是熱播劇《在暴雪時分》裡的趙今麥，或是先前在《脫軌》中演技大受好評的劉浩存等等，不論是影視資源、演技表現都十分突出，雖尚未大爆，但是極有上升的潛力；演藝圈人才輩出，從《仙劍》系列爆火的85花、手握多部S+資源的90花，到近兩年打得如火朝天的95花，可以感受到迭代更新的速度之快，而如今貌美、年輕、有活力的00後小花，如雨後春筍般的出現！



小編幫大家整理了八位非常有潛力的待爆00後小花，快來看看誰最有機會飛升呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、孫珍妮（2000.05.05）

以全中國第五名的成績進入上海戲劇學院，後來透過選秀從 SNH48 出道，從歌手轉型演員的過程中，出演了幾部小製作網劇《替嫁小才女》、《親愛的天狐大人》，直到 2023 年大爆劇《長月燼明》播出，孫珍妮飾演的狐妖嫵媚又深情，在劇中反抗魔神澹台燼「老娘已經八十多天沒有放假了！」的名台詞，讓她成功出圈，隨後同年 9 月與張彬彬搭檔飾演《千朵桃花一世開》的女主，此劇近日已煞科，就讓我們期待她精采的表現吧！

二、劉浩存（2000.05.20）

畢業於北京舞蹈學院，出道即主演張藝謀導演《一秒鐘》電影的女主角，後續憑藉《送你一朵小紅花》成為電影票房過10億的00後小花，更因此斬獲多項新人電影獎，使得劉浩存從出道開始便領先其他小花居於高位；中間曾因採訪片段被大量批評態度做作，以及母親舞蹈班爭議而使得她路人緣急速下降，但後續憑藉首次主演電視劇《脫軌》成功逆轉口碑，精湛的演技讓許多觀眾對她刮目相看，相信後續只要作品選得好，大爆是指日可待的。

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三、王影璐（2000.08.19）

從客串李一桐、金晨主演的《了不起的女孩》正式出道，後續在《天才基本法》、《我經過風暴》等，不論是電影或是電視劇都能看到她的身影，雖然不是主角，但影視資源源源不斷，今年更是藉由《異人之下》裡長生不老的馮寶寶一角大出圈，出色的演技、俐落的身手，讓她再度出演續集並同時軋戲與陳飛宇搭檔飾演《獻魚》的女主；除此之外，電影資源也沒落後，去年十月與《封神》質子團于適主演的電影剛剛煞科，讓人對於她後續的發展十分看好。

四、胡連馨（2000.09.04）

畢業於中央戲劇學院，於王鶴棣、周也主演的《戰火中的青春》正式出道，在《天才基本法》中外形出色、角色演繹細膩，接連的表現驚艷觀眾，後續陸續參與S+製作的《狐妖小紅娘月紅篇》、實力派演員齊聚的《不可告人》，更與侯明昊、何與共同主演《少年白馬醉春風》，不禁讓人期待胡連馨後續能否成功上位呢？

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五、向涵之（2002.05.04）

從 2020 搭檔王安宇出演《百歲之好，一言為定》開始備受矚目，隔年與吳磊、侯明昊合作主演的《啟航：當風起時》以及在《小敏家》與周翊然清純甜蜜的對手戲，都讓人感受到了向涵之的清新魅力，隨後主演的《我的秘密室友》更是成為2022年黑馬劇，但後續在《少年巴比倫》、《驕陽伴我》等大多都是飾演比重不大的角色，因此目前正與鄧為拍攝中的《仙台有樹》將會是她演藝之路能否更進一步的關鍵作品！

六、包上恩（2002.05.23）

出道以來便因為出色的外貌而廣為人知，且不久後就藉由《花朝秋月夜》奪下最佳新人女演員獎，去年在《裝腔啟示錄》、電影《拯救嫌疑人》中展露頭角，受到不少的好評，緊接著，在預計二月播出的《金庸武俠世界》中飾演黃蓉，古裝扮相極美引起話題；目前正在拍攝《水龍吟》，尚未煞科便傳接下來極有可能與楊洋合作主演《月明千里》，讓許多人感嘆包上恩影視資源實在是太好了！

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七、趙今麥（2002.09.29）

童星出身，就讀於中央戲劇學院，從《小別離》到《少年派》，趙今麥就好像在觀眾眼前長大一般，國民度極高！後續在《初戀那件小事》、《開端》中精湛的演技，更是讓大家看到她成功從童星蛻變成熟演員；近日與吳磊搭檔熱播的《在暴雪時分》引起轟動，劇中曖昧又甜蜜的演繹，讓許多觀眾看了直喊：「孩子長大了！」除此之外，首度挑戰古裝女主的《度華年》正在拍攝中，與張凌赫的合作，讓人看到了她身為演員的無限可能。

八、鄧恩熙（2005.04.18）

《沒有秘密的你》等都有活躍的表現。今年更是首度擔綱古裝女主，與丁禹兮主演《長樂曲》，清秀可愛的古裝扮相，以及兩人相差10歲的年齡差，都引起了不少話題，使得網友驚呼：「05年的妹妹居然已經在演古偶女主了？！」

除了以上提到的待爆00後小花，值得我們關注以外，受到金馬獎、百花獎等各種權威獎項肯定的文淇、張子楓也是00後的唷！但是這兩位目前發展似乎沒有特別令人驚喜或是為之一亮的作品，就讓我們一起期待這些後起之秀們，帶給我們更多好看、有質素的電視劇吧！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《逍遙》譚松韻、侯明昊｜官宣主演，譚松韻首度嘗試仙俠，劇情卻與《護心》撞梗！？】