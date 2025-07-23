2025下半年Q3陸劇排行榜　《櫻桃琥珀》硬撼楊紫李現《錦繡芳華》

延續2025上半年的熱度，第三季陸劇依舊火力全開，各類型作品紛紛搶佔影迷視線，人氣和口碑可說是雙雙爆棚。像是近期剛開播的《櫻桃琥珀》，由張凌赫與趙今麥二度攜手合作，強強聯手再現螢幕CP魅力，未播先轟動，討論度始終居高不下；而《錦繡芳華》作為《國色芳華》的續作，不僅劇情張力十足，更創下開播不久即突破22億流量的驚人成績，成為下半年最受關注的爆款之一；結合愛情與探案元素的《朝雪錄》，更以燒腦劇情與懸疑氛圍成功圈粉，短時間內人氣飆升，成為討論熱度極高的新黑馬。



在《網路溫度計DailyView》陸劇口碑排行榜中，《朝雪錄》和《錦繡芳華》分別暫居3日榜的第二與第三名，《櫻桃琥珀》則緊追其後排在第五名。還在煩惱暑假該追什麼劇嗎？這三部話題與人氣兼具的熱播劇，絕對值得加入你的追劇清單！

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《櫻桃琥珀》

「重生CP」張凌赫、趙今麥繼《度華年》後火速二搭青春愛情劇《櫻桃琥珀》，兩人自然默契不在話下，十足的CP感也讓該劇未播先火，在7月14日開播當日，預約人數就已突破300萬大關。從古裝愛情穿越到現代校園，描寫有如小太陽的少女與高冷學霸橫跨15年的青春戀曲，張凌赫坦言很意外會二搭，笑說「這次兩人的角色好像互換了！」認為劇中「林其樂」像個小太陽，個性更像趙今麥本人，發現對方是合作對象時還互傳訊息說：

「又是你！」



本劇改編自中國作家雲住同名小說，講述一段橫跨11年的純愛故事，兩人從青澀的學生情誼到成年的相知相守，在歲月的推移中慢慢靠近，即使歷經數次分合，最終依舊堅定選擇彼此；與前作不同的地方，張凌赫覺得「跟上一部戲比，感覺我們兩個角色互換了」，趙今麥也說「在古代是他救贖我，現代我救贖他。」雖然該劇熱度很高，但評價卻相當兩極化，粉絲表示「這顏值，值得追」、「第二集開始，有觸動我的心」；但也有網友批評劇情老套、造型太土，「這是農村偶像劇吧」、「連婚紗照都慘不忍睹欸」、「問題最嚴重的是沒有明確的主旨」。《櫻桃琥珀》是否能挽回口碑好感，有待後續劇情發酵。

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《錦繡芳華》

楊紫、李現二搭演出的古裝劇《國色芳華》今年年初開播大受歡迎，續集《錦繡芳華》延續熱度，開播一週便在陸網累積破億流量，登上LINE TV熱播排行榜第三名，空降MyVideo戲劇榜冠軍，目前暫居《網路溫度計DailyView》陸劇口碑排行榜第三名，熱門關鍵字為女主角的名字「何惟芳」。第二季將故事重心放在男女主角在功成名就後，如何運用自身影響力回饋社會、造福百姓。劇情講述了長安芳園之主何惟芳（楊紫 飾）在萬國來朝之時臨危受命，與花鳥使蔣長揚（李現 飾）相知相守之餘，也漸漸領悟他心繫天下、匡扶社稷的志向。此外，該劇最狂亮點就是大膽突破古裝尺度，男女主角浴池裸吻畫面閃瞎不少影迷，撒糖不手軟的劇情更是讓網友直呼過癮。

日前劇組特別號召主演群連線直播，楊紫儘管在拍戲仍抽空現身力挺，李現開玩笑問楊紫覺得劉暢、縣主如何，楊紫立刻回「兩人必須鎖死！」因為這對怨偶思維邏輯、為人處世幾乎一樣，「他們倆不能和任何人在一起！」魏哲鳴則預告劉暢會更黑化，「後面更黑！」笑說觀眾看了一定會生氣，「我先打自己為大家解氣。」他也說遇到劉暢這樣的人，記得「離他遠一點」。

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《朝雪錄》

被譽為《唐朝詭事錄》古裝探案力作的《朝雪錄》，改編自步月淺妝創作的人氣小說《權寵之仵作醫妃》，並由陸劇男神敖瑞鵬、流量小花李蘭迪領銜主演。故事講述大理寺卿之女沈莞（李蘭迪 飾），在全家慘遭滅門後，化名為秦府九娘子秦莞逃往荊州。她一路行醫救人、剖屍查案，途中邂逅為替晉王平反的睿王世子燕遲（敖瑞鵬 飾）。兩人因追查真相而攜手合作，聯手破獲多起離奇案件。隨著調查深入，兩人情愫暗生，最終揭開了當年晉王冤案的真相。

該劇融合許多中式美學和懸疑推理元素，並採單元探案形式、快節奏的敘述手法，狠狠抓住了觀眾們的目光，且每一集看似獨立，卻又互相有關連性，讓人看了忍不住上頭。在《網路溫度計DailyView》陸劇口碑排行榜中，《朝雪錄》也拿下3日榜第二名的佳績，人氣之高不難想見。

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