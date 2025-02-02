她們竟是好姊妹　五對意想不到的圈中閨蜜　丫頭答應賺錢養「她」

楊丞琳與陳妍希雖然在演藝圈中鮮少同台合作，但私下卻是感情深厚的超級好姊妹。她們之間的友情不禁讓人好奇，究竟是什麼樣的機緣促成了這段珍貴的關係？以下整理出5對讓人意外的「原來她們是閨蜜」的明星好友，展現娛樂圈中的真摯友誼。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 13

1.楊丞琳、陳妍希

陳妍希與楊丞琳因2007年共同出演《換換愛》結下深厚友誼，成為彼此親密無間的好友。儘管兩人平時因工作繁忙，經常身處不同城市，但在彼此生日或重要場合時，總會特意抽空為對方慶祝。她們這段真摯的友誼在娛樂圈中廣為人知，堪稱讓人羨慕的閨蜜典範。



2.昆凌、方志友

昆凌和方志友在演藝圈幾乎沒有合作過，為何會成超級好朋友？方志友說：「之前本來要跟昆凌合作拍一部電影，我們還一起受訓、上課，結果開拍前一天，才知道電影不拍了，但可能是緣份吧，我們最後變成了好朋友。」而她也在昆凌與周杰倫大婚時，挺著孕肚飛英國當伴娘，後來彼此都生了小孩，孩子之間也互相成為玩伴。



另外，在周杰倫2024年底在大巨蛋舉行演唱會時，昆凌也曾帶方志友前往觀看丈夫演出。當時方志友激動發文：

「我⋯我也是從小聽周杰倫的歌長大，而且當媽了小孩也都聽周杰倫！謝謝我昆超疼我。」



【圖輯】點圖放大看更多昆凌靚相👇👇👇

+ 18

3.丫頭、郭書瑤

丫頭和瑤瑤認識14年，她過去坦言，從來沒想過2人會變成這麼好的朋友，闡述這段友情時，還激動到哭，並且在鏡頭前向瑤瑤真情告白：「我希望我可以越來越厲害，以後我都會養妳，我希望我可以賺很多錢，我們以後房子可以買在旁邊當好鄰居，我希望我們可以當一輩子的好朋友。」



當時郭書瑤也坦言，一直非常欣賞丫頭天生的開朗性格，認為即使再無聊的地方，只要有丫頭在，氣氛都會變得有趣而輕鬆：

「說真的，我覺得在長大之後要交到一個很真心的朋友是非常非常困難的，但在子晴身上我看到很多可以學習的地方，因為我個性不是天生的樂觀。」



【圖輯】點圖放大看更多郭書瑤靚相👇👇👇

+ 27

4.林心如、陳美鳳

2014年，陳美鳳赴紐約處理纏訟2年的離婚官司，期間不忘利用空檔旅遊放鬆，並透過臉書分享旅程點滴。然而，她當時的一張與林心如的合照意外引發粉絲熱議，紛紛好奇兩人如何認識。事實上，2人是透過藍心湄的介紹成為好友。她曾稱讚林心如是個貼心的女孩，甚至一度想為林心如與言承旭牽線，雖然最後未能成功撮合，仍為林心如找到真愛霍建華感到開心，展現她對好友的祝福與關懷。



【圖輯】點圖放大看更多林心如靚相👇👇👇

+ 22

5.張鈞甯、Janet

張鈞甯不僅擁有精湛的演技，還是名副其實的高材生，被稱為「美女學霸」。雖然外表看似文靜，但私底下她熱愛戶外運動，因為共同的興趣，與Janet（謝怡芬）成為關係親密的好姊妹。兩人經常相約運動或進行探險活動。2015年，Janet在南極舉辦婚禮時，張鈞甯特地排開所有工作，硬是請了三週的長假，只為親自飛往現場，為閨蜜送上真摯的祝福。



【相關圖輯】《還珠格格》Netflix上架掀翻煲潮！林心如10大經典角色逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】