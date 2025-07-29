40歲失婚歌手遭舊愛精神虐待「更墮胎數次」回顧昔日情史粒粒巨星

40歲英國歌手Lily Allen近日在節目「想念我嗎？」中坦露心聲，指控一位前男友過去曾透過羞辱她的個人衛生習慣，對她進行情感操控（又稱煤氣燈效應／Gaslighting）與欺凌。她坦言，這段經歷讓她留下深刻創傷。



在節目中，Lily Allen與好友Miquita Oliver對談時提到：「那時他對我說我衛生不好，我不認為那是真的。」她進一步表示，這是一種典型的精神虐待：

「讓我羞愧、自卑，讓他覺得自己掌握了權力，這真的很可怕。」



Lily Allen遭舊愛精神虐待。（IG@lilyallen）

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Lily Allen坦言，自己過去在感情中總是處於弱勢，即使在日常生活中，也常忽略自己的外表：

「我在任何一段關係裡幾乎都沒梳過頭髮，我就是那種完全不梳頭的人。」



這並非Lily Allen首次公開談論感情創傷。她與「怪奇物語」演員David Harbour近年感情生變，兩人已宣布分手。而她與前夫Sam Cooper育有兩名女兒，分別為13歲的Ethel與11歲的Marnie，兩人婚姻也曾因她的情感出軌風波陷入危機。

她與「怪奇物語」演員David Harbour近年感情生變，兩人已宣布分手。（gettyimages）

Lily Allen過去的感情對象還包括The Chemical Brothers成員Ed Simons、藝術經銷商Jay Jopling，以及饒舌歌手Meridian Dan。此外，她也曾與「哈利波特」系列演員Rupert Grint與前One Direction成員Zayn Malik傳出緋聞。

她也曾與與前One Direction成員Zayn Malik傳出緋聞。（gettyimages）

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值得一提的是，Lily Allen近來也在節目中坦言，過去曾多次墮胎：「我甚至不記得做過多少次。」她將自己的生殖健康形容為「一片災難」，表示自己「總是處於懷孕的風險中」。

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