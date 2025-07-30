43歲復出男星目睹的士撞車　見義勇為「親自出手救人」畫面曝光

Energy成員Toro原先已經退居幕後，直到去年團體正式復出，才回歸螢光幕前。他29日透露自己目睹一場車禍，忍不住親自出手救人，過程如電影般驚心動魄。



Toro表示，他在前一晚結束運動準備開車回家時，目睹一架的士撞上地下道橋墩，車輛打橫在馬路上不斷冒煙，但現場不少車輛卻只是繞道而行，對車內駕駛的狀況毫無反應：

「這時我心裡想的是 ，怎麼會一堆汽車與機車駕駛無視的經過？有人報案了嗎？」



Toro出手救的士司機。（IG@torocompany1002）

Toro表示被道謝時，忍不住熱淚盈眶。（IG@torocompany1002）

Toro坦言，他原本也猶豫要不要介入，過去有次遇到路人昏倒、他出手急救，卻被圍觀者警告「不是專業不要碰人，萬一弄死怎麼辦」，讓他一度退縮。這次看到的士司機明顯神志不清、試圖強行發動車輛逃離現場，他忍不住上前勸說，希望對方趕快離開冒煙的車輛：

「開啟錄影是因為我第一次試圖請他下車的時候，他有點反抗而去硬要開車，精神狀態不是太好，我怕他攻擊我所以錄影。而我後來有點強制扯引他下車，不然他堅決要開車。（無暴力或打架）」



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Toro在拉司機下車的同時，也一邊報了警，警消人員以極快速度趕抵，現場的專業處理讓他大感敬佩。在狀況化解後，他向警消人員詳述方才的經過：

「看到醫護人員跟稍微恢復意識的司機跟我點頭謝謝的時候，瞬間熱淚盈框，我在想剛剛經歷的這一切。」



談到這次挺身而出的舉動，Toro說助理也提醒他，這不是第一次見義勇為。先前就有一次，他在通電話時看到一名男子偷拍女生裙底，立刻上前凶狠地驅離對方：

「我更認識我自己了。而社會是不是需要多一點雞婆（意即多管閒事）的人？」



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對於Toro的善舉，網友也紛紛讚賞表示：

「你好棒哦！你是正確的不用懷疑自己，但同時保護自己也是對的」

「好善良，謝謝你的愛心」

「如果有人願意當起頭的勇者，像是你，那麼大家就比較不會冷漠了」

「阿To保護對方也保護自己是對的」。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】