57歲知名主持急入院　多年前曾被白龍王打頭警告：你脾氣要好一點

台灣知名主持人沈玉琳近日疑似因猛爆性肝炎住進台灣三總醫院，引發各界熱議；沈玉琳老婆芽芽在7月31日表示，目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。近日傳出他在住院前一週，曾向知名占星師唐綺陽諮詢星盤，而過去他也曾向泰國白龍王求助的片段也被翻出。



沈玉琳送院醫至今病情仍未知，直到其助手7月30日晚間發聲表示：

「請大家不要擔心，玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯；再過不久就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。」



知名主持人沈玉琳近日疑似因猛爆性肝炎住進三總醫院，引發各界熱議。（ FB@沈玉琳）

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住院消息傳出同時，星座專家唐綺陽透露，沈玉琳先前曾請託她協助看星盤，似乎已察覺到自身的異狀。同時，網友也翻出沈玉琳過去在節目《康熙來了》中分享拜訪泰國知名大師「白龍王」的經歷。

沈玉琳在節目中分享，當時為了見到白龍王，凌晨3點就到現場排隊，現場已有七、八十位信徒等候。在會面過程中，白龍王手持樹枝，當沈玉琳詢問「我去大陸發展好不好？」以及關於節目收視率等問題時，白龍王不斷以樹枝輕打其頭部，並一再告誡：

「你脾氣要好一點。」



沈玉琳過去曾在藉目中分享見白龍王的經歷，沒想到自己一直被打頭。（截圖）

沈玉琳在節目中笑稱：「打到我出來都頭昏了」，並表示不確定白龍王的預言是否靈驗，只覺得自己差點被打到腦震盪。他也提到，白龍王在當地擁有極高威望，信徒們都會穿著全白服裝前往拜訪。

對於這段往事被重新提起，有網友在社群平台推測：「用樹枝打頭？（白龍王）可能有講什麼私事不便公開吧。」同時也為沈玉琳的健康獻上祝福。

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