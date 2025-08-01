影帝造人成功準備做二寶爸　時隔5年再迎喜事　讚老婆係育兒天才

韓國影帝曹政奭8月5日即將赴台宣傳主演電影《我和我的殭屍女兒》，沒想到赴台倒數5天傳出喜訊，根據韓國媒體獨家報導，曹政奭的歌手老婆Gummy確認懷上第二胎，加上電影票房好成績，對曹政奭來說簡直雙喜臨門。



韓國媒體《Xports News》報導指出，Gummy已經懷第二胎約4到5個月時間。她跟曹政奭兩人2018年結婚，2020年生下大女兒，時隔5年後迎來新的家族成員。這對銀色夫妻平時就相處甜蜜，曹政奭還誇讚Gummy是「育兒天才」，粉絲也祝福他們能寫下更多溫暖的家庭故事。

曹政奭赴台前夕Gummy宣布懷第二胎喜訊。（IG圖片）

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另外，曹政奭主演電影《我和我的殭屍女兒》7月30日上映首日就創下單日觀影人次43萬101名的成績，超越了《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）的約42萬名觀眾以及2024年熱門韓片《破墓》的約33萬名觀眾。票房成績累積至今日為韓幣36.8億元，韓國知名電影網「NAVER」的觀眾評分高達9.05分。

2024年熱門韓片《破墓》約33萬名觀眾。（《破墓》電影劇照）

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