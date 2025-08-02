星二代入行即獲封香港初戀女神　人美心善獲導演讚：是個大愛的人

《久別重逢》集合鄭伊健、新生代潛力演員許恩怡、MIRROR成員陳卓賢及蔡思韵共同演出一場跨越時空的愛情故事。電影在香港上映時口碑及票房兼具，更讓新人許恩怡躍升為香港的「初戀女神」，而在台北電影節放映時同樣獲得滿滿好評。



《久別重逢》由邀請《古惑仔》男神鄭伊健及蔡思韵，香港人氣偶像MIRROR成員陳卓賢及潛力新星許恩怡共同演出兩個不同時空的戀人。新人許恩怡表現一鳴驚人，清新可愛的模樣獲封為香港的「初戀女神」，更以充滿靈氣又自然的演出獲得2025年香港金像獎最佳女主角的提名，演技實力獲得肯定。

《久別重逢》讓許恩怡躍升為香港的「初戀女神」。（《久別重逢》劇照）

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電影中充滿了昔日的情懷和音樂，在導演梁禮彥眼中，影歌雙棲的鄭伊健是最佳人選：

「男主角從小愛音樂，長大後更成為音樂人，必需要懂唱歌、懂音樂，更要對音樂有感受力，而且要保有一種善良及童真的感覺，我覺得鄭伊健非常適合，他一直保有這種獨一無二的特質。」



鄭伊健獲邀演出時便爽快一口答應，一改《古惑仔》陳浩男帥氣的經典形象，化身為滄桑的音樂人，他說：「這部劇本的出現讓我夢想成真。」而扮演少年時期的男主角則是由人氣團體MIRROR成員陳卓賢演出，梁禮彥說：

「他會彈會唱，也會創作，安靜的感覺和鄭伊健有些相似，拍攝出來的效果很好。」



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星二代許恩怡的媽媽是80年代的混血女神柏安妮，曾經紅極一時，但後來急流湧退成為心理治療師，而許恩怡則在20歲踏入演藝圈，她表示媽媽從小都支持她的決定，完全不反對她進入演藝圈，而她一出道便星運極佳，作品不斷，出道三年便在《久別重逢》中首次擔任主角。

星二代許恩怡的媽媽是80年代的混血女神柏安妮。（劇照）

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許恩怡壓力不小，一拿到劇本便不停準備，導演也讚美她是個很努力勤奮的演員：

「她是個很有大愛的人，常常會覺得身邊人好那她就很好，所以我覺得她很適合這個角色，而且她演出時發揮的很自然，為整部電影加分，讓電影呈現出一種很舒服的感覺。」



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