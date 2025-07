6月被直擊半裸發呆手纏繃帶　星二代IG拍片雙眼無神認狀態差

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐6月時被目擊在路邊半裸發呆,手上還纏著繃帶,引人憂心其狀態,當時經理人亦證實他狀態不佳,一周後經紀人宣布孫安佐「身心狀況不佳」全面停工。25日孫安佐透過IG限時動態分享一段在街頭的影片,坦言面對問題不容易。



孫鵬、狄鶯獨子孫安佐6月時被目擊在路邊半裸發呆,手上還纏著繃帶,引人憂心其狀態。(FB@黑色豪門企業)

孫安佐在25日分享的動態影片中以英文喃喃自語吐露心境,表示要面對來自家庭的問題,坦言要對抗這些問題,「對我來說很不容易」。影片中他眼神無光,開頭便直言:「This is not the day being me.」,顯然狀態不佳。

孫安佐在25日分享的動態影片中以英文喃喃自語吐露心境。(截圖)

而孫安佐原勤於健身,有一陣子常於社群分享健身影片,去年參加「拳願之星」比賽,原本也受邀加盟第2季,但因狀態不佳,自6月底停工至今。

