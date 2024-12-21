久別重逢影評｜鄭伊健一首經典歌貫穿全片「她」演出打動人心

【久別重逢／影評】近年的香港電影題材，總是離不開探討社會寫實議題，具有爭議性與話題性，或是動作為主要的元素等等，然而，過去看過不少的愛情小品，近期似乎漸漸地減少，未知是否因為創作和製作的限制，卻少了這種題材電影的出現。出身於編劇的梁禮彥，首部自編自導的電影，選以愛情題材為故事的主軸，透過故事的發展，寫下一個關於成長和感情的故事。《久別重逢》久違港式細膩真摯的愛情小品，回望成長時期的感情，許恩怡的演出令人難忘。



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《久別重逢》故事講述著名作曲人蘇昇華，陷入人生的低谷，這時，在醫院裡重遇讀書時喜歡的女生夏文萱。後來，夏文萱因病去世，蘇昇華的創作亦遇上了困難之時，夏文萱的女兒Summer突然在蘇昇華面前出現，Summer希望圓母親的遺願，帶著骨灰走到日本，讓她與蘇昇華展開一次日本之旅。讀書時，蘇昇華與夏文萱的相遇，二人因為音樂而認識，二人的過去回憶，讓今天的蘇昇華回想過去的感情，再次創作歌曲…

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曾經為《殭屍》、《殺破狼》與《葉問》系列等作品擔任編劇的梁禮彥，過去編劇的作品，大部份都是以動作電影為主，然而，首部自編自導的劇情長片《久別重逢》，一改過去作品的風格（無獨有偶，梁禮彥同期為葉偉信合編劇本的卓亦謙和陳大利，首部自編自導電影也是有別過去編劇作品的題材），以近年香港鮮有的愛情故事作為主軸，透過兩個不同時代，四位不同人物的關係，道出這個清新脫俗的愛情故事，這亦是梁禮彥導演希望第一部作品，能夠拍攝和執導的題材。

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故事的前設，過去曾經相愛過的蘇昇華與夏文萱，因為各自的經歷，在醫院裡相遇，這個巧合的設定，引申至這段過去感情的重拾，回到蘇昇華和夏文萱的讀書時期，他們二人的相遇，隨著音樂的連繫，二人的關係和感情漸漸地走近。梁禮彥在整個故事的設定裡，流露著簡約樸實的情感，二人的感情發展，彈著鋼琴，哼唱歌曲，帶點文青，也帶點純真，真摯動人。

影片以兩種不同的色調，呈現著兩個時期的故事發展 — 讀書時期的色調較為純白清晰，加上服裝以校服為主，整體的襯托十分透徹，反映著蘇昇華和夏文萱的性格和內心較為簡單直接；現在的部份則相對較沉實，也可以說是較為實在，同時，蘇昇華與夏文萱面對著不同的經歷，既是工作的壓力，以及其他內心的抑壓，形成沉鬱的內心忐忑。兩種不同的色調，營造不同的性格層次和對比，人物的轉變，增添了對於故事發展的推進。

《久別重逢》演員陣容蔡思韵、鄭伊健、陳卓賢及許恩怡。（資料圖片／陳順禎 攝）

梁禮彥選擇長洲和日本作為電影其中的主要場景，對於電影的氛圍，是十分正確的選擇，電影既是充滿著一份細膩的情感，鏡頭下，捕捉著角色的感情抒發，刻下亦能能夠從畫面上，感受到電影中的恬靜細緻的調子，配以陳光榮的配樂，讓觀眾能夠慢慢地感受到電影中人物之間的互動，娓娓道出彼此的感情建立和發展。

電影其中一個已經在預告透露的部份，就是故事以兩個不同的時空交織著，這是穿越時空？還是平行時空？這是可是從觀看電影的時候，大概也可思考的部份，梁禮彥也沒有給予觀眾這個答案，或者… 平時時空是有可能發生呢？還是真的可以回到過去？這大概也是導演給予觀眾的一個問題思考。

「就以記憶唱下去，思緒仿似行雲，讓感受像流水，如能繼續唱，都必須唱下去」



鄭伊健與陳卓賢主演《久別重逢》締造兩代男神偶像同框。（資料圖片／梁碧玲 攝）

鄭伊健與陳卓賢主演《久別重逢》締造兩代男神偶像同框。（資料圖片／陳順禎 攝）

「我的歌」是鄭伊健九十年代其中一首歌曲，亦是《久別重逢》十分重要的部份，因為這首歌曲，才會有蘇昇華和夏文萱這個愛情故事的萌芽，雖然鄭伊健是演出蘇昇華這角色，但唱這首歌的是由同演這角色的陳卓賢來唱出來，感覺依然，很切合這個故事的主題，呼應著蘇昇華和夏文萱的感情萌生，二人的過去和現在，歌曲的創作，一起走過二人的成長和經歷，梁禮彥從鄭伊健的多首歌曲中，選了這一首貫穿整部作品的脈絡，加上陳光榮的配樂，整體的氛圍，感受對歌曲的親切感，這是最適合不過。

片中參演的演員們，各有好看之處，近年產量不多的鄭伊健，繼《深宵閃避球》再次參演電影，演出蘇昇華，他能夠表現著角色內心的沉鬱情緒，神情帶點滄桑落寞，恰好自如的演出。而演出年輕版蘇昇華的陳卓賢，這次是他首次以個人身份參演電影，演出自然，加上這角色是跟音樂有關係，亦切合他真正的身份，表現不俗。分別演出兩個時期夏文萱的蔡思韵與許恩怡，彼此都能夠演出對於愛情的流露，蔡思韵戲份相對不多，但演出依然動人，許恩怡幾乎是貫穿整部作品的演出，無疑，她的演出確實是被打動芳心，她在片中的每一個表情，都能夠感受到夏文萱的純真，演出可人，梁禮彥亦給予她很多發揮的空間，留下深刻的印象。

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梁禮彥首部自編自導的作品，《久別重逢》整體水準平穩自如，劇本完整，嘗試創作一個跟過去風格和題材不同的電影，結合音樂、愛情和虛幻的元素，對於首次自編自導的梁禮彥來說，這次的表現是恰如其分。鄭伊健、陳卓賢、蔡思韵、許恩怡在片中的演出耀眼，四位演員之間的互動和合作，彼此擦出了不少的火花，顯出不少的默契，為電影添上了光彩。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​