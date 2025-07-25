無名指｜郭富城梁詠琪揭香港罕病家庭慘況「她」靠一隻手指曬演技

由郭富城主演的電影《無名指》，梁詠琪特別演出的作品。電影描述罕見疾病家庭的悲歡，郭富城演出因女兒罹患重病，受不了壓力而崩潰的父親，怨懟及罪惡感交雜的複雜心理狀態，讓已有兩個可愛女兒的他說：「我很難想像有人會棄女兒不顧，我和導演討論過好多次，花了好大的力氣說服自己投入演出。」



郭富城和梁詠琪首次合作，便是演出拋棄重病女兒的夫妻，在現實生活中各有著可愛女兒的他們直呼這次演出真的是一大挑戰！郭富城為了詮釋過氣的運動明星，從髮型和穿著都下了一番功夫設計，化身為落魄爸爸。

《無名指》描述罕見疾病家庭的悲歡。（《無名指》劇照）

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但要演出狠心不理女兒的演技，對他而言難度超高：

「我一直在找尋方法投入角色，跟導演開過很多次會研究，很難想像一個爸爸會不理自己的女兒，很不負責任，和我本身的想法差太多了，要花好多力氣說服自己，用了很長的時間才能投入演出。」



而梁詠琪表示只要想到要拋棄女兒就會覺得心很痛：

「這個角色和我的價值觀差太多，拍攝那幾天，我睡前都會不停想到我是個很不稱職的媽媽，居然不要自己的女兒，覺得自己很壞，回到現實生活時，都要提醒自己要趕快抽離。」



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而近來戲約不斷的柏安妮女兒許恩怡則是扮演兩人的小孩，因為生病只剩一根無名指可以微微活動，也是演技大挑戰：

「可以和那麼多厲害的前輩們一起演戲，真的是很棒的經驗，而且角色的個性很堅強，充滿生命力，真的很吸引我。」



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電影《無名指》劇情描述，香港壁球冠軍選手鄧叔彦（郭富城 飾）剛出生的女兒鄧辭因罕見疾病，被醫生宣告活不過2歲，他放下體育職業生涯，陪伴女兒。但2年變成20年，女兒活下來的代價竟是他的夢想和自由，太太楊靜嫻（梁詠琪 飾）早已受不了壓力，在女兒剛滿2歲便離開了家，而鄧叔彥也崩潰開始逃避家庭的一切。只留下樂天的阿嬤孫友梅（鮑起靜 飾）一手將鄧辭（許恩怡 飾）帶大，直至阿嬤病倒，鄧叔彦才回到家。分隔多年的父女積怨甚深，相處劍拔弩張，但他和鄧辭在兒時建立的小默契，漸漸化解兩人間的心結。在鄧叔彥的陪伴支持下，鄧辭靠著一根微微可動的無名指，她讓自己的人生活出了光彩，也連繫起這個家。

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